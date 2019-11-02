Виртуальные концертные залы откроются в "Ночь искусств" в семи регионах России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Жители семи регионов России в "Ночь искусств" смогут стать зрителями столичного концерта, посетив виртуальные концертные залы, которые откроются в рамках национального проекта "Культура". Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС в преддверии "Ночи искусств" директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры РФ Вадим Ваньков, эти залы дадут возможность людям увидеть выступления ведущих российских коллективов.

"В городах семи регионов откроются виртуальные концертные залы, посетители которых смогут увидеть спектакли и музыкальные выступления от ведущих российских культурных организаций в высоком разрешении. Например, можно будет увидеть выступление Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" им. Н. С. Надеждиной в прямом эфире из Концертного зала им. П. И. Чайковского Московской филармонии", - сказал Ваньков.

К трансляции выступления "Березки" из Московской филармонии присоединятся посетители еще 33 виртуальных концертных залов, открытых ранее, таким образом, в мероприятии будут участвовать 40 городов. Новые залы открываются в Брянской, Калужской, Костромской, Магаданской, Псковской и Мурманской областях, а также в Ингушетии. О том, как встречают новинку зрители в регионах, - в материале ТАСС.

Большая музыка для малых городов

В Калужской области виртуальный концертный зал на 80 человек открывается на базе дома культуры в городе Медынь, где проживают чуть больше 8 тыс. человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Калужской области, Медынь получила грант в размере 980 тыс. рублей на его создание. В день открытия зала жители небольшого городка смогут увидеть концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Вход будет свободным.

"Виртуальный концертный зал - это современная акустическая система, которая совместно с большим экраном создают у зрителя полную иллюзию присутствия на ведущих музыкальных и театральных площадках страны", - пояснили в пресс-службе.

Выступлением воспитанников местной музыкальной школы начнет работу виртуальный концертный зал в городе Буй Костромской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации, он создан на базе Буйской детской музыкальной школы - был отремонтировал концертный зал на 50 мест, установлено все необходимое оборудование для онлайн-трансляций концертов. В школе учатся 310 человек. Ее ученики и выпускники неоднократно становились дипломантами и лауреатами различных конкурсов - "Вифлеемская звезда", "Голоса России", "Дельфийские игры".

В Брянской области открывается уже второй виртуальный концертный зал, он будет действовать в одном из самых малочисленных городов региона - Унеча, где проживает около 23 тыс. человек, а сам город находится в 140 км от областного центра. "Открытие залы мы приурочили к "Ночи искусств", на его обустройство в местном доме культуры им. 1 мая, закупку звукового, проекционного оборудования из федерального бюджета было направлено 5,6 млн рублей. Он рассчитан на 350 мест, зрителями будут не только жители Унечи, но соседних населенных пунктов, в том числе ученики общеобразовательных школ, школ искусств", - рассказала ТАСС директор регионального департамента культуры Елена Кривцова. По ее словам, заявки на создание таких площадок в других городах в 2020 году находятся в стадии оформления.

Виртуальный концертный зал в "Ночь искусств" откроется в Острове, третьем по величине городе Псковской области, в котором проживают порядка 20,5 тыс. человек. Как пояснил ТАСС глава Островского района Дмитрий Быстров, инновационное оборудование разместится в здании местной детской школы искусств. "У нас есть подрастающее поколение, молодежь, которая как раз этими инновационными нововведениями должна пользоваться. Такие вещи, которые внедряются на территории муниципалитетов, очень важны, они востребованы среди ребят. В день открытия зала Москва предложит свою концертную программу, а потом будет концерт, его дадут дети из школы искусств и центра культуры "Юбилейный". На создание зала Остров получил из федерального бюджета 980 тыс. рублей", - рассказал собеседник агентства.

В Ингушетии, где первый виртуальный зал распахнет свои двери в Назрани, ТАСС сообщили, что республика одной из первых закупила все необходимое оборудование. "Открытие зала мы решили приурочить к всероссийской акции "Ночь искусств". В рамках акции показ будет совершенно бесплатным для всех, кто его посетит в этот день", - сказала начальник отдела искусств и досуговый деятельности Минкультуры Ингушетии Макка Куртоева.

Виртуальные залы

Проект создания в регионах виртуальных концертных залов, позволяющих слушать концерты известных российских исполнителей в любом регионе страны, реализуется Минкультуры РФ с 2014 года. Залы оснащают высокопрофессиональной современной техникой, которая обеспечивает чистоту и качество звука, создает эффект присутствия. Концерты можно слушать как в режиме прямой трансляции, так и в записи. В рамках национального проекта "Культура" планируется создание до 2024 года виртуальных концертных залов в 500 городах.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.