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Выставка по исследованию космоса открылась в Муроме

Открытие состоялось в рамках реализации национального проекта "Культура"

ВЛАДИМИР, 3 ноября. /ТАСС/. Открытие выставки "Ближний космос. Эволюция мечты" прошло в выставочном центре Муромского историко-художественного музея в ходе реализации национального проекта "Культура". В экспозиции представлены личные вещи и фотографии космонавтов, связанных с Муромом, а также макет искусственного спутника Земли, сообщила корр. ТАСС в воскресенье замдиректора музея Анна Горская.

"Выставку удалось организовать во многом благодаря только нацпроекту "Культура", потому что транспортировка и страховка экспонатов стоит очень дорого. Для них изготавливались специальные ящики транспортировочные, все везется специальной машиной, которая оснащена пневмобортом, микроклиматом, специальной системой креплений", - рассказала она.

Экспонаты для выставки предоставили Мемориальный музей космонавтики (Москва), Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей, Мемориальный дом-музей усадьба Н. Е. Жуковского, Координационно-методический центр культуры и народного творчества (Меленки), Муромский планетарий и музей Якиманско-Слободской средней школы.

"Наверное, самый удивительный экспонат - макет первого искусственного спутника Земли, выполненный в натуральную величину. Его передали из Мемориального музея космонавтики на ВДНХ. Также представлены фотографии с автографами космонавтов Павла Поповича, который бывал в Муроме, и Валерия Кубасова, уроженца Вязников Владимирской области", - добавила Анна Горская.

Кроме того, в Муром привезли фото с автографом первого покорителя Луны Нила Армстронга, связь с которым во время его самой знаменитой экспедиции удалось установить благодаря изобретениям муромлянина Владимира Зворыкина.

Как уточнила Анна Горская, выставка "Ближний космос. Эволюция мечты" стала финалом одноименного проекта, начавшегося в 2018 году. В течение двух лет в Муроме проходили лекции об изучении и покорении космоса.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из подразделов "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд руб.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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