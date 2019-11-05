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В Комсомольске-на-Амуре в рамках нацпроекта отремонтировали более 20 автодорог

В общей сложности обновили 24,5 км дорожного полотна
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 5 ноября. Власти Комсомольска-на-Амуре отремонтировали более 20 автодорог в городе протяженностью 24,5 км в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Об этом во вторник сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"В этом году муниципалитет впервые участвовал в федеральном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги", получив около 450 млн рублей федеральных средств. Ремонт был произведен на 21 магистрали, а в совокупности дорожное полотно было обновлено на протяженности 24,5 км", - говорится в сообщении.

Обновлено дорожное полотно по улицам Комсомольская, Урожайная, Васянина и Шиханова. На проспекте Первостроителей ремонт магистрали сделан впервые с середины 1980-х годов - с момента ввода в эксплуатацию. Нанесена дорожная разметка, установлены новые бордюры, отремонтированы тротуары, появились дорожные знаки и новые автобусные остановки.

На проспекте Копылова ремонт сделан в рамках сразу двух федеральных проектов. Около 1,5 км проезжей части и тротуаров отремонтировали по БКАД, а новая пешеходная аллея появилась по программе "Современная городская среда".

Качество работ проинспектировал губернатор края Вячеслав Фургал. По его словам, которые приводятся в сообщении, проект выполняется на хорошем уровне. "Новые дороги - хорошее начало для комплексного благоустройства территорий. И нам совместно нужно посмотреть, где еще сделать тротуары, обустроить междворовые проезды, провести благоустройство и озеленение территории, установить освещение", - цитирует пресс-служба главу региона.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей. При этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияХабаровский край
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