МЭР хочет усовершенствовать поддержку экспорта участников нацпроекта по производительности

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает расширить объем информационно-консультационных услуг по развитию экспорта для предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", включив в него помощь в поиске иностранных партнеров для заключения экспортных контрактов. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Проект постановления предусматривает расширение объема информационно-консультационных услуг, оказываемых предприятиям - участникам акселерационной программы за счет включения в них услуг по поиску иностранных партнеров для заключения экспортных контрактов. Данная услуга будет оказываться по мере необходимости по запросу соответствующих участников и будет востребована, по экспертным оценкам, не менее чем у 30% предприятий - участников акселерационной программы", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Помимо этого, проект постановления предполагает расширение перечня направлений средств, предоставляемых Российскому экспортному центру (РЭЦ) из федерального бюджета на реализацию этой программы. В частности, предлагается включить в него расходы на оплату услуг почтовой связи для направления предприятиям приглашений принять участие в акселерационной программе заказными письмами с уведомлением о вручении, а также на зарплаты сотрудников РЭЦ, осуществляющих администрирование подготовки и проведения акселерационной программы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.

"При этом оплата услуг почтовой связи обусловлена необходимостью верификации списков потенциальных участников акселерационной программы и направления им соответствующих приглашений. Такая оплата будет осуществляться по действующим тарифам федеральной почтовой связи. Кроме того, в связи со значительным объемом трудозатрат по администрированию процесса организации обучения по акселерационной программе предусматривается возможность оплаты труда соответствующего персонала организации-исполнителя", - отмечается в пояснительной записке.