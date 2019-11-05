В Нижегородской области завершили ремонт одной из региональных дорог по нацпроекту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноября. /ТАСС/. Ремонт одной из региональных дорог, соединяющей город Бор и поселок Ватомский, завершился в Нижегородской области. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор региона Глеб Никитин, отметив, что план по ремонту дорог в Борском районе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" полностью выполнен.

"Комиссия ГКУ Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" приняла после ремонта участок дороги Бор - Большое Пикино - Городищи - Ватомский. По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 16,72 км этой дороги", - сказал Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что дорога капитально не ремонтировалась с 1986 года, поэтому ее общее состояние "было плачевным". По его словам, помимо этой трассы, в 2019 году в Борском районе также отремонтировали еще семь участков автомобильных дорог в рамках нацпроекта.

"Оценим, как перезимуют отремонтированные в этом году дороги. Уже весной специалисты должны будут их проверить и в случае каких-то негативных изменений проработать с подрядчиком устранение дефектов в рамках гарантийных обязательств. Предлагаю общественным контролерам и обычным автомобилистам присоединяться к этим проверкам", - добавил Никитин.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.