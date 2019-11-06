Амурские лесхозы получили дополнительную технику для борьбы с лесными пожарами

ТАСС, 6 ноября. Власти Амурской области получили дополнительные средства в размере более 41 млн рублей по нацпроекту "Экология", которые направлены на закупку новой техники лесхозам для борьбы с пожарами. Об этом в среду сообщается на сайте правительства региона.

Приамурье впервые участвует в национальном проекте "Экология". На реализацию мероприятий которого до 2021 года выделено 500 млн 497 тыс. рублей.

"Дополнительно область получила более 41 млн рублей. На эти средства приобретены девять единиц техники: два бульдозера "Четра" и семь грузовых автомобилей ГАЗ-33088 "Егерь". На данный момент проведена процедура аукционов, определены компании, которые занимаются поставкой техники", - говорится в сообщении.

Новые автомобили повышенной проходимости уже поступили в Шимановский, Завитинский, Норский, Архаринский лесхозы. Поставка техники продолжается. Еще три грузовика для Благовещенского, Бурейского, Магдачинского лесхозов и бульдозеры для Свободненского, Тындинского лесхозов поступят в ноябре. Планируется, что сотрудники лесхоза на новых машинах смогут доставлять грузы и людей на природные пожары.

Из запланированных средств по нацпроекту регион получил из федерального бюджета 168,4 млн рублей, из них на лесопожарную технику было выделено 52,9 млн рублей. Власти закупили 12 единиц лесопожарной и специализированной техники, которая использовалась в прошедшем пожароопасном периоде.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" включает в себя подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).