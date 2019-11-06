Строители завершили реконструкцию парка в приморском поселке Пограничный по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Строители завершили благоустройство парка имени Валентина Котельникова в приморском поселке Пограничный по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщила пресс-служба администрации края.

"Парк имени Валентина Котельникова не только одно из любимых мест отдыха жителей районного центра, здесь также расположен мемориал воинской славы. Строители заменили бордюры, заасфальтировали дорожки, смонтировали систему освещения парка и мемориальной группы, установили лавочки", - говорится в сообщении.

Врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что реконструкция общественных пространств в крае будет продолжена, как в рамках нацпроекта, так и в рамках региональной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ", рассчитанной до 2021 года.

"Люди везде хотят жить в уюте, независимо от того, крупный город или небольшое поселение. И задача властей всех уровней реализовать эту задачу, опираясь на мнение самих жителей в выборе тех или иных объектов благоустройства", - уточнила Пархоменко.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем его финансирования из всех источников составит более 1 трлн рублей.