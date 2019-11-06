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Почти 2,5 тыс. семей Приморья с начала года получили выплаты за рождение второго ребенка

Стоимость краевого сертификата составляет почти 136 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Почти 2,5 тыс. семей Приморского края получили единовременную выплату при рождении второго ребенка с начала 2019 года, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Новая мера социальной поддержки приморских семей - единовременная выплата по рождению второго ребенка в этом году - предусмотрена национальным проектом "Демография". Воспользовались ею уже почти 2,5 тыс. семей края", - говорится в сообщении.

Наиболее активно за сертификатами обращаются жители Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема, а также Михайловского, Надеждинского, Кавалеровского и Партизанского районов.

"Размер выплаты по региональному сертификату составляет 30% от выплаты федерального материнского капитала. В этом году стоимость краевого сертификата - почти 136 тыс. рублей. Выплату семьи могут направить на улучшение жилищных условий, образовательные услуги, срок действия сертификата не ограничен", - уточнили в пресс-службе.

Субсидии предоставляются без требований к доходам семьи, для оформления требуется только паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Краевую субсидию выплачивают по рассчитанной до 2021 года региональной программе "Социальная поддержка населения Приморского края".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский край
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