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Год театра в России

Международный фестиваль искусств пройдет в декабре в Новосибирской области на 46 площадках

В театральной программе фестиваля примут участие 10 коллективов, которые покажут 22 спектакля

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Мероприятия XIII Международного рождественского фестиваля искусств в Новосибирской области, который запланирован на 2-14 декабря, пройдут на 46 площадках, сообщил в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

"В Новосибирской области в рамках реализации нацпроекта "Культура" будет происходить XIII рождественский фестиваль искусств. Фестиваль 2019 года посвящен Году театра в России. Этим фестивалем мы завершаем театральную повестку в нашем регионе. Всего будет 46 различных площадок, впервые столько площадок за многолетнюю историю фестиваля", - сказал Зимняков.

В этом году фестиваль включает в себя музыкальную, театральную и выставочную программу - в театральной программе примут участие 10 коллективов, которые покажут 22 спектакля. В музыкальной программе представлено пять коллективов, выступающих на 10 концертах.

"Если посмотреть о географии участников, то, кроме российских театров, будут немецкий театр "Танцевальный перформанс", в музыкальной части у нас будет принимать участие известный американский исполнитель Джейми Дейвис и из Италии камерный оркестр "Виртуозы Италии". Также в театральной программе будет очень много московских театров", - рассказал и. о. министра.

Международный рождественский фестиваль искусств - один из крупнейших фестивалей за Уралом, впервые он прошел в декабре 1995 года. С тех пор фестиваль проходит в формате культурного форума без конкурсной основы один раз в два года. Организатором театральной программы фестиваля является Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" - один из крупнейших и старейших в Новосибирске.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНовосибирская областьГод театра в России
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