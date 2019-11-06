В Ленинградской области более 100 соцобъектов получили доступ к скоростному интернету

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Более ста социальных объектов Ленинградской области, среди которых школы и фельдшерско-акушерские пункты, получили доступ к высоскоростному интернету по программе нацпроекта "Цифровая экономика", сообщила в среду пресс-служба правительства Ленинградской области.

"Первый этап подключения социально значимых объектов [в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"] к защищенной сети передачи данных успешно завершился. Подключены 111 социальных объектов в Выборгском, Всеволожском, Приозерском, Тосненском, Тихвинском и других районах Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Среди подключенных соцобъектов - 54 образовательных учреждения, 40 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пункта, 16 учреждений органов государственной власти и местного самоуправления, а также пожарная часть.

Как отметили в правительстве, школьники и педагоги благодаря подключению к сети получили доступ к цифровым электронным комплексам методических и учебных материалов, образовательным ресурсам для онлайн-поддержки профильного обучения, дистанционного образования и проектной деятельности. "Новые технологии позволят нам обучать школьников на качественно ином уровне. Сегодня это продиктовано временем, без интернет-ресурсов не обходится ни одна сфера", - процитировала пресс-служба губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Планируется, что к концу 2021 года высокоскоростной интернет появится в 424 социально значимых объектах региона.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.