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Первый центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес" открылся в Нижнем Новгороде

В центре предприниматели также смогут получить информацию об участии в государственных обучающих программах, круглых столах, стратегических сессиях и форумах

ТАСС, 6 ноября. Первый в Нижегородской области центр поддержки и развития предпринимательства "Мой бизнес" открылся в среду в технопарке "Анкудиновка" в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Услуги "единого окна" заменят нижегородским предпринимателям обращения почти в 40 федеральных и региональных ведомств", - говорится в сообщении.

В центре предприниматели также смогут получить информацию об участии в государственных обучающих программах, круглых столах, стратегических сессиях и форумах. Кроме того, начала работу горячая линия "Мой бизнес", куда предприниматели смогут обратиться за консультациями.

"В первые три месяца работы центра и горячей линии "Мой бизнес" вместе со штатными консультантами вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, министр промышленности Максим Черкасов и руководители всех организаций, оказывающих господдержку бизнесу, будут лично общаться с предпринимателями", - отмечается в сообщении.

До конца 2019 года в 17 районах Нижегородской области будут открыты окна "Мой бизнес", которые войдут в единую информационную систему поддержки МСП. В дальнейшем эта сеть охватит все районы региона.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

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Теги
РоссияНижегородская область
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