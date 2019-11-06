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Ивановские власти заключили контракт на строительство дороги к аэропорту

Реализация проекта оценивается почти в 685 млн рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Ивановской области заключили контракт с компанией "ДСУ-1" на строительство участка Западного обхода Иванова, ведущего к аэропорту. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства региона.

"Подписан контракт на строительство Западного обхода города Иваново на участке дороги "Аэропорт Иваново - ул. Станкостроителей". Подрядчиком на объекте выступит компания ДСУ-1. Общая стоимость строительства объекта, который реализуется по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составит 684,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, протяженность дороги составит 2,4 км, она соединит федеральную трассу М-7 "Волга" с существующим участком Западного обхода. Это позволит организовать поток транзитного транспорта в направлении Москвы, Костромы и Ярославля, минуя областной центр.

Как уточнили ТАСС в департаменте дорожного строительства, проект рассчитан на два года. В этом году будут проведены подготовительные работы, предполагающие перенос коммуникаций на этом участке. Основной объем работ придется на 2020 год.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияИвановская область
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