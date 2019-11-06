Самой популярной книгой в РГБ стал справочник патологоанатома

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Самая популярная книга в Российской государственной библиотеке ("Ленинке") по количеству книговыдач - справочник патологоанатома. Об этом сообщил генеральный директор РГБ Вадим Дуда в среду в прямом эфире на портале " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого выступает ТАСС.

"Ленинка" очень особенная библиотека. Библиотека скорее для тех, кто занимается наукой, кто учится. Поэтому самая популярная книга в фонде "Ленинки" (по количеству книговыдач) - это, как ни странно, не пугайтесь, справочник патологоанатома", - сказал Дуда, отвечая на вопрос одной из читательниц портала о самых популярных книгах в российских библиотеках.

По словам гендиректора РГБ, это определенно не отражает ситуацию в публичных библиотеках, куда люди приходят не с научными целями, а чтобы выбрать себе книгу для чтения. "Не берусь сказать, у меня нет под рукой такой статистики, но я все-таки надеюсь, что это что-то очень хорошее - давайте пожелаем, чтобы это была, допустим, Гузель Яхина", - добавил Дуда.