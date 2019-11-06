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Ростех готовит производство автоматизированных систем контроля энергоресурсов домов

Система позволит в режиме онлайн отслеживать потребление тепла, горячей и холодной воды в каждой квартире, автоматически перекрывать воду и отключать электроснабжение в случае аварийной ситуации

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" Ростеха готовится к производству автоматизированных систем удаленного контроля потребления энергоресурсов для многоквартирных жилых домов, сообщила госкорпорация.

Система под названием "СиТКоМ" позволит в режиме онлайн отслеживать потребление тепла, горячей и холодной воды в каждой квартире, предотвращая утечки и перерасход, автоматически перекрывать воду и отключать электроснабжение в случае аварийной ситуации, поясняется в сообщении.

"В настоящее время проект находится на стадии опытно-конструкторских работ, завершить которые планируется в первой половине 2020 года", - уточнила пресс-служба Ростеха. Система может интегрироваться в уже существующие системы управления многоквартирными домами.

"Разработка содействует решению задач нацпроекта "Жилье и городская среда", направленного на создание комфортных и безопасных условий для горожан. Система позволит получать максимально точную информацию о состоянии каждой отдельной квартиры, этажа и всего дома в целом в любое время суток, управлять инфраструктурой и оперативно реагировать на нештатные ситуации", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Показания квартирных датчиков и приборов учета будут передаваться на аппаратный комплекс, контролирующий этаж, откуда, они в свою очередь поступят в общедомовое устройство. Удаленный доступ к данным будет возможен через интернет, отслеживать информацию можно с компьютера в диспетчерской или с мобильного телефона. Доступ к данным получат собственники жилья и специалисты управляющих компаний.

Пилотный проект реализуется Рыбинским заводом приборостроения холдинга "Росэлектроника" совместно с ОАО "Инсолар-Инвест".

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