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В Минкультуры сообщили о росте удовлетворенности россиян услугами в этой сфере

Ольга Ярилова рассказала, что из всех опрошенных 50% довольны качеством услуг, которые предоставляются учреждениями культуры

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Удовлетворенность россиян качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, растет. Сейчас этот показатель составляет около 50%, сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в среду в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

"Хочу сказать, что, по данным мониторинга, удовлетворенность граждан услугами культуры все-таки по чуть-чуть, но растет. Сегодня из всех опрошенных этот процент составляет 50, и это очень неплохая цифра. Но нам есть к чему стремиться", - сказала Ярилова.

По ее словам, мониторинг проводится не силами Минкультуры России, а партнерами. "Если мы видим, что растет количество посещений в наших учреждениях культуры, значит, туда стало ходить интереснее, там интересный культурный продукт, значит, наша деятельность, наши затраты приводят к определенному результату", - добавила замминистра культуры РФ.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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