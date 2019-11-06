Около 20 тыс. человек присоединились к программе "Волонтеры культуры" в 2019 году

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Около 20 тысяч человек присоединились к программе "Волонтеры культуры" в этом году - это в два раза больше намеченного. Об этом сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в среду в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

"В этом году, мы даже сами не ожидали, результат превзошел наши ожидания - мы ставили перед собой планку в 10 тыс. волонтеров, сегодня их уже больше 20 тыс. в сфере культуры", - сказала Ярилова. По ее словам, к движению присоединяются и люди старшего поколения, и молодежь.

Целью проекта "Волонтеры культуры" является поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ. Реализация проекта основывается на анализе актуального состояния участия добровольцев в региональных культурных программах, создании волонтерских центров в творческих колледжах и университетах, разработке методических материалов и дистанционных обучающих программ, взаимодействии с администрациями учреждений культуры. Планируется, что к 2024 году движение объединит около 100 тыс. волонтеров.

В 2018 году на заседании Совета по культуре президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания ресурсного центра информационной поддержки волонтерства в сфере сохранения культурного наследия. При Общественной палате РФ была создана рабочая группа по развитию добровольчества в сфере культуры.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).