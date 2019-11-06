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Архангельский губернатор: местные власти нужно обучать практике реализации нацпроектов

Игорь Орлов отметил, что такой опыт должен войти в систему

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти российских регионов должны проводить обучение практике реализации национальных проектов для руководителей муниципалитетов. Такое мнение в среду высказал глава Архангельской области Игорь Орлов в ходе обсуждения в Совете Федерации участия органов местного самоуправления в реализации нацпроектов.

"Порой на местах можно встретить очень слабое понимание как сути нацпроектов, так и той работы, которую должны выполнять муниципалитеты. С целью глубокого погружения и методологической поддержки при разработке типовых муниципальных планов мероприятий по реализации национальных проектов на территории Архангельской области проходит обучение глав муниципальных образований. Считаю, что этот опыт должен войти в систему и может быть масштабирован на другие регионы", - сказал Орлов.

При этом он призвал власти субъектов быть внимательными к пожеланиям муниципалитетов в ходе реализации нацпроектов и к вопросам, с которыми они сталкиваются. Среди проблем он назвал отсутствие конкуренции на рынке и связанный с этим рост стоимости работ и материалов, слишком высокие требования к поставщикам и подрядчикам, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиций к реализации нацпроектов, нехватка трудовых и финансовых ресурсов. "Наша задача сегодня - минимизировать перечень проблем, обозначенных муниципальными образованиями", - резюмировал Орлов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияМурманская область
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