В Счетной палате рассказали об освоении средств на нацпроекты

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за январь - сентябрь 2019 года составили 52,1% от запланированного на год объема. Это ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (62,9%), говорится в оперативном докладе Счетной палаты.

При этом менее чем на 40% были исполнены расходы по нацпроектам "Повышение производительности труда и поддержка занятости" (38,8%), "Экология" (22,1%) и "Цифровая экономика" (12,3%), а также комплексному плану модернизации инфраструктуры (39,4%).

Самыми высокими, по данным Счетной палаты, оказались расходы по таким нацпроектам, как "Здравоохранение" (67,5%), "Наука" (66,2%), "Демография" (65%) и "Культура" (64,7%). По остальным нацпроектам уровень исполнения расходов составил 40-60%.

"Не осуществлялись расходы по 6 из 72 федеральных проектов. Расходы на закупку товаров (работ, услуг) в рамках нацпроектов составили лишь 14% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями, на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ - 46,5%", - говорится в отчете.

Низкое освоение средств на нацпроекты неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Неиспользованные в 2019 году средства было решено перенести на следующий год, при этом, согласно проекту федерального бюджета, с 2020 по 2022 год расходы на нацпроекты вырастут с 2 трлн до 2,7 трлн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Мероприятия нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за девять месяцев текущего года профинансированы из федерального бюджета на 55,8% от запланированного на 2019 год объема, следует из материалов оперативного доклада.

Общий объем средств федерального бюджета, направляемых на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) в 2019 году, составляет 129,74 млрд рублей, из них в январе - сентябре было освоено 72,4 млрд рублей.

В рамках нацпроекта наибольший процент исполнения за январь - сентябрь 2019 года - 60,7% (или 69,01 млрд рублей) зафиксирован по федеральному проекту "Дорожная сеть", который включает в себя непосредственно ремонтные работы в регионах. По федеральному проекту "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", предусматривающего в том числе разработку и внедрение новых стандартов, освоено 57,3% от запланированных на 2019 год 4,2 млрд рублей.

Наиболее низкий процент исполнения бюджета Счетная палата отмечает по федеральному проекту "Безопасность дорожного движения": по нему в 2019 году предусмотрены расходы в размере 10,77 млрд рублей, но за январь - сентябрь 2019 года было израсходовано только 5,2% или 557,6 млн рублей. Как отмечается в материалах Счетной палаты, это обусловлено незначительным объемом использованных бюджетных ассигнований, предусмотренных МВД России на материально-техническое укрепление подразделений. Предусмотрено 8,42 млрд рублей, а исполнение составило 4,3 млн рублей, или лишь 0,05%, в связи с тем, что по условиям заключенных контрактов оплата товаров предусмотрена в четвертом квартале 2019 года.

В конце сентября первый замглавы МВД России Александр Горовой говорил, что ведомство обещает довести до регионов все необходимые технические средства, которые закупаются в рамках нацпроекта централизованно, в ближайшие два месяца. Речь, в частности, идет о закупке 4090 патрульных автомобилей (на сумму 7,3 млрд рублей).

Кроме того, только на 39% исполнены расходы по федеральному проекту "Автомобильные дороги необщего пользования Минобороны России": из предусмотренных бюджетом на 2019 год 1,05 млрд рублей за первые девять месяцев 2019 года использовано 409,6 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Нацпроект "Международная кооперация"

Счетная палата РФ отмечает отклонения по срокам достижения результатов по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", следует из оперативного доклада ведомства по исполнению бюджета за девять месяцев 2019 года.

"По всем федеральным проектам национального проекта "Международная кооперация и экспорт" отмечаются отклонения сроков достижения результатов, а также недостижение результатов в плановые сроки", - говорится в материалах.

Счетная палата отмечает, что зафиксировала отклонения по восьми показателям и целям нацпроекта из девяти, соответствует планам только показатель объема экспорта транспортных услуг.

Степень достижения показателей нацпроекта составляет от 43% до 62%. "Таким образом, достижение плановых показателей на конец года планируется в основном за счет прогнозируемого значительного увеличения значений показателей в IV квартале 2019 года", - отмечает ведомство.

Нацпроект по предпринимательству

Счетная палата РФ считает необходимым принять дополнительные меры для достижения в 2019 года целей нацпроекта по малому и среднему предпринимательству.

"В 2019 году необходимо принять дополнительные меры по достижению плановых значений целевых показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", - говорится в докладе.

Счетная палата отмечает, что предлагаемые в рамках нацпроекта мероприятия не привели к существенному росту занятых в этой сфере. На 10 октября количество зарегистрированных малых и средних предпринимателей снизилось на 2,3%, до 18,8 млн человек. Кроме того, ведомство сомневается в возможности достижения планового показателя по итогам года по доле малого и среднего предпринимательства в ВВП в 22,9%.

Как говорится в докладе, на 1 октября исполнение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов в рамках реализации нацпроекта составило 23,37 млрд рублей, или 56,7% от заложенного в бюджет. По ряду направлений было потрачено менее 50% от заложенного в бюджет, что объясняется длительностью формальных процедур, а также процедуры проведения отбора победителей для предоставления грантов "Агростартап".

"В связи с изложенным существуют риски неосвоения выделенных бюджетных ассигнований в полном объеме и, соответственно, недостижения плановых значений основного и дополнительных показателей федерального проекта", - говорится в докладе.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.