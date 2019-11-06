Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Счетной палате рассказали об освоении средств на нацпроекты

Расходы за январь - сентябрь этого года составили 52,1% от запланированного на год объема, отметили в ведомстве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за январь - сентябрь 2019 года составили 52,1% от запланированного на год объема. Это ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (62,9%), говорится в оперативном докладе Счетной палаты.

При этом менее чем на 40% были исполнены расходы по нацпроектам "Повышение производительности труда и поддержка занятости" (38,8%), "Экология" (22,1%) и "Цифровая экономика" (12,3%), а также комплексному плану модернизации инфраструктуры (39,4%).

Самыми высокими, по данным Счетной палаты, оказались расходы по таким нацпроектам, как "Здравоохранение" (67,5%), "Наука" (66,2%), "Демография" (65%) и "Культура" (64,7%). По остальным нацпроектам уровень исполнения расходов составил 40-60%.

"Не осуществлялись расходы по 6 из 72 федеральных проектов. Расходы на закупку товаров (работ, услуг) в рамках нацпроектов составили лишь 14% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями, на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ - 46,5%", - говорится в отчете.

Низкое освоение средств на нацпроекты неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Неиспользованные в 2019 году средства было решено перенести на следующий год, при этом, согласно проекту федерального бюджета, с 2020 по 2022 год расходы на нацпроекты вырастут с 2 трлн до 2,7 трлн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Мероприятия нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за девять месяцев текущего года профинансированы из федерального бюджета на 55,8% от запланированного на 2019 год объема, следует из материалов оперативного доклада.

Общий объем средств федерального бюджета, направляемых на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) в 2019 году, составляет 129,74 млрд рублей, из них в январе - сентябре было освоено 72,4 млрд рублей.

В рамках нацпроекта наибольший процент исполнения за январь - сентябрь 2019 года - 60,7% (или 69,01 млрд рублей) зафиксирован по федеральному проекту "Дорожная сеть", который включает в себя непосредственно ремонтные работы в регионах. По федеральному проекту "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", предусматривающего в том числе разработку и внедрение новых стандартов, освоено 57,3% от запланированных на 2019 год 4,2 млрд рублей.

Наиболее низкий процент исполнения бюджета Счетная палата отмечает по федеральному проекту "Безопасность дорожного движения": по нему в 2019 году предусмотрены расходы в размере 10,77 млрд рублей, но за январь - сентябрь 2019 года было израсходовано только 5,2% или 557,6 млн рублей. Как отмечается в материалах Счетной палаты, это обусловлено незначительным объемом использованных бюджетных ассигнований, предусмотренных МВД России на материально-техническое укрепление подразделений. Предусмотрено 8,42 млрд рублей, а исполнение составило 4,3 млн рублей, или лишь 0,05%, в связи с тем, что по условиям заключенных контрактов оплата товаров предусмотрена в четвертом квартале 2019 года.

В конце сентября первый замглавы МВД России Александр Горовой говорил, что ведомство обещает довести до регионов все необходимые технические средства, которые закупаются в рамках нацпроекта централизованно, в ближайшие два месяца. Речь, в частности, идет о закупке 4090 патрульных автомобилей (на сумму 7,3 млрд рублей).

Кроме того, только на 39% исполнены расходы по федеральному проекту "Автомобильные дороги необщего пользования Минобороны России": из предусмотренных бюджетом на 2019 год 1,05 млрд рублей за первые девять месяцев 2019 года использовано 409,6 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Нацпроект "Международная кооперация"

Счетная палата РФ отмечает отклонения по срокам достижения результатов по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", следует из оперативного доклада ведомства по исполнению бюджета за девять месяцев 2019 года.

"По всем федеральным проектам национального проекта "Международная кооперация и экспорт" отмечаются отклонения сроков достижения результатов, а также недостижение результатов в плановые сроки", - говорится в материалах.

Счетная палата отмечает, что зафиксировала отклонения по восьми показателям и целям нацпроекта из девяти, соответствует планам только показатель объема экспорта транспортных услуг.

Степень достижения показателей нацпроекта составляет от 43% до 62%. "Таким образом, достижение плановых показателей на конец года планируется в основном за счет прогнозируемого значительного увеличения значений показателей в IV квартале 2019 года", - отмечает ведомство.

Нацпроект по предпринимательству 

Счетная палата РФ считает необходимым принять дополнительные меры для достижения в 2019 года целей нацпроекта по малому и среднему предпринимательству.

"В 2019 году необходимо принять дополнительные меры по достижению плановых значений целевых показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", - говорится в докладе.

Счетная палата отмечает, что предлагаемые в рамках нацпроекта мероприятия не привели к существенному росту занятых в этой сфере. На 10 октября количество зарегистрированных малых и средних предпринимателей снизилось на 2,3%, до 18,8 млн человек. Кроме того, ведомство сомневается в возможности достижения планового показателя по итогам года по доле малого и среднего предпринимательства в ВВП в 22,9%.

Как говорится в докладе, на 1 октября исполнение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов в рамках реализации нацпроекта составило 23,37 млрд рублей, или 56,7% от заложенного в бюджет. По ряду направлений было потрачено менее 50% от заложенного в бюджет, что объясняется длительностью формальных процедур, а также процедуры проведения отбора победителей для предоставления грантов "Агростартап".

"В связи с изложенным существуют риски неосвоения выделенных бюджетных ассигнований в полном объеме и, соответственно, недостижения плановых значений основного и дополнительных показателей федерального проекта", - говорится в докладе.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СП заявила о низком кассовом исполнении мероприятий по содействию занятости женщин
Объем исполнения бюджета на реализацию мероприятий проекта составил 25,2%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС