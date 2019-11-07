Центр мирового уровня по освоению ресурсов шельфа и океана намерены создать на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области включили в проект стратегии развития региона до 2035 года создание научно-образовательного центра по освоению ресурсов шельфа и мирового океана. Об этом в четверг сообщил ТАСС представитель островного правительства.

"Центр будет представлять единую систему управления новой инфраструктурой, готовить специалистов по исследованию морских и природных ресурсов, биотехнологии и марикультуры, а также в области передовых технологий разведки и добычи на шельфе и морской робототехники", - сообщил собеседник агентства.

На территории центра запланированы специальные тестовые полигоны для отработки и внедрения технологий добычи ресурсов. Кроме того, в нем будут моделировать месторождения и мониторить запасы ресурсов.

Сколько средств придется потратить на создание центра, а также их источники и сроки реализации, в правительстве пока не уточняют. С финансовой стороны проект еще не прорабатывался.

Создание научно-образовательных центров в стране ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Наука". По информации правительства Сахалинской области, к 2050 году более 45% мировых ресурсов будет добываться именно в океане - на 10% больше, чем сейчас. Лидерами в области экономики в будущем станут именно те регионы, которые уже сейчас учтут имеющуюся тенденцию и будут двигаться в развитии этого направления. По мнению островных властей, создание научно-образовательного центра сможет к 2030 году привлечь на Сахалин и Курилы около 1,6 тыс. специалистов, занятых исследованиями и разработками по работе на шельфе и в мировом океане.

"Стратегия развития до 2035 года" - это проект, включающий в себя пути развития островного региона в первую очередь в области экономики. Среди приоритетных направлений работы - освоение ресурсов шельфа и океана, создание центра притяжения инвестиций, модернизация инфраструктуры, развитие туризма, марикультуры, лесопереработки и платформы "Умный город".

По заявлению властей региона, Сахалинская область намерена совершить экономический подъем и попасть в российский ТОП-20 по качеству жизни.

Общий бюджет нацпроекта "Наука", который должен быть реализован до конца 2024 года, составляет в стране 635,9 млрд руб. В рамках проекта предполагается, что Россия войдет в первую пятерку стран по количеству научных статей в приоритетных областях. Запланировано обновление 50 процентов приборной базы ведущих научных организаций, ввод в строй не менее 5 агробиотехнопарков, выручка каждого из которых должна составить не менее 1 млрд рублей в год. Как результат, Россия должна стать привлекательной для работы российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей.