РЭО назвал регионы с лучшими схемами обращения с мусором

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Проводник реформы обращения с отходами в РФ - Российский экологический оператор (РЭО) - завершил ревизию территориальных схем обращения с мусором во всех 85 регионах страны. Лучшие схемы он выявил в Тульской, Ярославской и Липецкой областях, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Территориальная схема - основной документ, который регулирует работу мусорной отрасли в регионе. В нем описываются объекты обращения с отходами, логистика, источники образования мусора, его состав и перспектива развития инфраструктуры. Согласно последним тенденциям реформы, территориальные схемы должны также отражать показатели национального проекта "Экология" и планы по переходу региона на раздельный сбор мусора. На территориальных схемах будет базироваться федеральная схема обращения с коммунальным мусором и информационная система отрасли.

"Впервые в истории современной России так широко проанализированы 85 региональных территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами. По итогам этой работы сотрудники РЭО в ноябре подготовят доклад для Минприроды с основными выводами и рекомендациями по вопросам усовершенствования региональных схем и формирования единой федеральной территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами", - сказал собеседник агентства.

Лучшие территориальные схемы РЭО обнаружил в Тульской, Липецкой и Ярославской областях: они соответствуют требованиям и актуальны.

Среди распространенных недостатков территориальных схем, которые необходимо будет исправить, в РЭО назвали несоответствие массы образования отходов в регионе действующим там нормативам, отсутствие обоснования необходимости новых объектов инфраструктуры и электронной модели схемы. "В ряде субъектов целевые показатели по обращению с отходами формально соответствуют показателям нацпроекта, но не подтверждены данными мощностей действующих и перспективных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, а также технологическими решениями таких объектов", - добавили в РЭО.

Федеральную схему обращения с коммунальными отходами планируется утвердить в I квартале 2020 года, заявлял ранее генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реформа в РФ

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Сейчас, по сведениям РЭО, из 85 субъектов РФ в реформу вообще не вошли 11: Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Москва и Санкт-Петербург. Два последних имели право отложить переход на новую систему до 2022 года. Еще восемь регионов запустили реформу только частично: Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области и Республика Марий Эл. Между тем все субъекты РФ должны были утвердить территориальные схемы обращения с мусором.