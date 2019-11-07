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Бюджет Фонда ОМС в Сахалинской области увеличили на 1,6 млрд рублей

Увеличение бюджета фонда связано с повышением зарплат врачей и средних медицинских работников, его общая сумма составила более 23 млрд рублей
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© Максим Туманов/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг на очередном заседании приняли сразу в двух чтениях поправки в региональный закон о бюджете территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, предусматривающие увеличение доходов и расходов на 1 млрд 636 млн рублей.

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Совершенствование системы здравоохранения в Сахалинской области ведется по нацпроекту "Здравоохранение". На переоснащение региональных медучреждений выделено 2,7 млрд рублей, закуплено 225 единиц техники, повышены зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках, вдвое увеличен целевой набор в медицинские вузы. С ноября жители региона начали получать при обращении в поликлиники консультации московских врачей по видеосвязи.

"Представленным проектом предусмотрено увеличение доходной и расходной частей бюджета Фонда ОМС на 1 млрд 636 млн рублей", - сообщила депутатам директор территориального Фонда ОМС Сахалинской области Лариса Атланова, уточнив, что с учетом увеличения бюджет ФОМС составил более 23 млрд рублей. Основным источником дополнительных средств стал межбюджетный трансферт за счет областного бюджета.

По информации Атлановой, необходимость в увеличении бюджета Фонда появилась в связи с повышением в этом году в Сахалинской области заработной платы врачам на 30% и средним медицинским работникам на 10%. Кроме того, предусмотрены средства на обеспечение доступности стоматологических услуг населению, сокращение очередности и увеличение доступности медицинской помощи в травматологии и ортопедии и другие цели.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан на период до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию в стране планируется направить 1,73 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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