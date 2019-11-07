В Улан-Удэ планируют запустить вторую мусоросортировочную станцию в 2020 году

УЛАН-УДЭ, 7 ноября. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Бурятии планирует запустить в 2020 году вторую мусоросортировочную станцию (МСС), чтобы полностью обеспечить сортировку отходов, образующихся в городе Улан-Удэ. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор компании "Экоальянс" Игорь Алексеев.

"Первая из двух мусоросортировочных станций - МСС-2 запущена 2 сентября 2019 года, она способна в месяц обрабатывать около 30% отходов, образующихся за это время в столице республики, в год - 350 тыс. куб. м. Запуск второй станции, мощность которой в два раза больше - около 700 тыс. "кубов" в год, - МСС-1 - планируется на начало 2020 года, после того, как решатся вопросы по созданию санзоны вокруг нее", - сказал Алексеев.

Обе станции построены семь лет назад, все это время они простаивали. Компания "Экоальянс" провела работу по их обновлению и запуску. Кроме того, ей приходится решать вопросы, связанные с оформлением необходимой 500-метровой санитарной зоны вокруг МСС.

"Почти год у нас ушло на то, чтобы создать такую зону вокруг МСС- 2, там за семь прошедших лет появился склад продовольственных товаров. Сейчас все вопросы решены, в том числе с собственником помещения, теперь на складе хранятся непродовольственные товары. А в санзоне МСС-1, которая готовится к запуску, за прошедшие семь лет появился частный дом, которого там быть не должно, в настоящее время ведется работа по расселению жильцов из него", - пояснил собеседник агентства.

После введения в строй МСС-1 на ней из 100 тыс. кубометров бытовых отходов, которые образуются в Улан-Удэ за месяц, будут сортировать около 60 тыс. куб. м, 30 тыс. куб. м - на уже работающей МСС-2. Оставшиеся 10 тыс. куб. м приходятся на долю крупногабаритного мусора. "Наша задача - запуск раздельного сбора мусора, сортировка. С тем, чтобы захоронение отходов было максимально уменьшено, это очень важно для региона, который расположен рядом с Байкалом", - добавил Алексеев.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. Бурятия поделена на три зоны деятельности регионального оператора, компания "Экоальянс" начала работу в регионе в апреле 2019 года.