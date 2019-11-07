Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

В Улан-Удэ планируют запустить вторую мусоросортировочную станцию в 2020 году

Ее мощность составит около 700 тыс. куб. м в год
Описание
© Антон Вергун/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 7 ноября. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Бурятии планирует запустить в 2020 году вторую мусоросортировочную станцию (МСС), чтобы полностью обеспечить сортировку отходов, образующихся в городе Улан-Удэ. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор компании "Экоальянс" Игорь Алексеев.

На эту тему

"Первая из двух мусоросортировочных станций - МСС-2 запущена 2 сентября 2019 года, она способна в месяц обрабатывать около 30% отходов, образующихся за это время в столице республики, в год - 350 тыс. куб. м. Запуск второй станции, мощность которой в два раза больше - около 700 тыс. "кубов" в год, - МСС-1 - планируется на начало 2020 года, после того, как решатся вопросы по созданию санзоны вокруг нее", - сказал Алексеев.

Обе станции построены семь лет назад, все это время они простаивали. Компания "Экоальянс" провела работу по их обновлению и запуску. Кроме того, ей приходится решать вопросы, связанные с оформлением необходимой 500-метровой санитарной зоны вокруг МСС.

"Почти год у нас ушло на то, чтобы создать такую зону вокруг МСС- 2, там за семь прошедших лет появился склад продовольственных товаров. Сейчас все вопросы решены, в том числе с собственником помещения, теперь на складе хранятся непродовольственные товары. А в санзоне МСС-1, которая готовится к запуску, за прошедшие семь лет появился частный дом, которого там быть не должно, в настоящее время ведется работа по расселению жильцов из него", - пояснил собеседник агентства.

После введения в строй МСС-1 на ней из 100 тыс. кубометров бытовых отходов, которые образуются в Улан-Удэ за месяц, будут сортировать около 60 тыс. куб. м, 30 тыс. куб. м - на уже работающей МСС-2. Оставшиеся 10 тыс. куб. м приходятся на долю крупногабаритного мусора. "Наша задача - запуск раздельного сбора мусора, сортировка. С тем, чтобы захоронение отходов было максимально уменьшено, это очень важно для региона, который расположен рядом с Байкалом", - добавил Алексеев.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. Бурятия поделена на три зоны деятельности регионального оператора, компания "Экоальянс" начала работу в регионе в апреле 2019 года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияБурятияНовая система обращения с ТКОДальний Восток
Реклама на ТАСС
Год театра в России
Международный фестиваль искусств пройдет в декабре в Новосибирской области на 46 площадках
В театральной программе фестиваля примут участие 10 коллективов, которые покажут 22 спектакля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС