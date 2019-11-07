Исследование: число ежедневно выходящих в интернет россиян выросло в три раза за 10 лет

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Доля жителей РФ, которые каждый день выходят в интернет, выросла с 22% в 2008 году до 68% в 2018 году, свидетельствуют данные исследования Института статистических исследований и экономики знаний национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), опубликованные в четверг.

Преодоление возрастающего цифрового неравенства населения и снижение сопутствующих ему рисков является одним из приоритетов национального проекта "Цифровая экономика в РФ". С целью его реализации, в частности, предусмотрены меры по развитию компетенций в области применения персональных компьютеров, интернета и других видов информационно-коммуникационных технологий для решения повседневных и рабочих задач.

"Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, за период 2008-2018 годов выросла в три раза с 26 до 77%. На столько же за аналогичный период увеличился процент россиян, выходящих в сеть каждый день: с 22 до 68%. Россияне выходят в интернет в основном из дома (97%) и с работы (43%), гораздо менее популярны общественные точки доступа (21%)", - говорится в сообщении.

При этом 21 млн россиян старше 15 лет не пользуются интернетом. Среди них 70% сообщили, что не видят в нем необходимости, 30% - что не имеют достаточных компетенций для работы в сети, еще 20% назвали причиной отказа от интернета высокие затраты на подключение.

Ситуация с интернет-навыками, по данным исследователей, заметно улучшилась с 2015 годом. Так, россияне активнее стали проводить финансовые операции в интернете (рост на 22 процентных пункта (п.п.) по сравнению с 2015 годом), телефонные звонки или видео-разговоры (плюс 12 п.п.), продают или покупают товары и услуги (плюс 10 п.п.), а также ищут о них информацию в сети (плюс 14 п.п.).

Чаще всего, как выяснили в Высшей школе экономики, россияне приобретают в интернете одежду, обувь и спортивные товары (56%). Предметы домашнего обихода заказывают 27%, 20% - билеты на развлекательные мероприятия. Менее распространены покупки фильмов и музыки, товаров для творчества и видеоигр. Среди онлайн услуг лидируют банковские операции и денежные переводы (40%), телекоммуникационные (24%), а также услуги, связанные с организацией путешествий (19%).