В Томской области в 2020 году на благоустройство потратят 440 млн рублей

ТОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Томской области по итогам общественного голосования утвердили список из 54 общественных пространств для благоустройства в 2020 году по национальному проекту "Жилье и городская среда". На эти работы направят около 440 млн рублей, сообщил в четверг журналистам вице-губернатора Евгений Паршуто.

"Прошло рейтинговое голосование, и мы должны были готовить [проектно-сметную] документацию еще вчера начать. Участие в голосовании приняли 124,3 тыс. человек, это 14% от числа жителей региона старше 14 лет. У нас сумма на уровне этого года определена - в районе 440 млн объем финансирования", - сказал Паршуто.

Также власти региона намерены до конца года обратиться в Минстрой РФ, чтобы на деньги нацпроекта обустраивать не только общественные пространства, но и дворы жилых домов. Такая практика существовала в области, когда она участвовала в 2017 и 2018 годах в пилотном проекте по формированию комфортной городской среды. "Нам нужно решение принять по дворам и, возможно, нам нужно будет часть этих денег [на благоустройство по нацпроекту] взять на дворовые территории ", - отметил вице-губернатора.

В 2019 году в Томской области по проекту "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство 66 общественных пространств (28 из них - в областном центре) направили 425,5 млн рублей. К началу ноября кассовое исполнение этих проектов составило 48% - освоено 202 млн рублей. При этом работы продолжаются только на 12 объектах, завершить их муниципалитеты рассчитывают до конца ноября.

"Кассовое исполнение - это исполнение и сдача документов. Объемы сделаны, осталось подготовить все бумаги. У меня сомнения нет, что все хотят получить деньги и бумаги приготовят. Самое главное, что объемы [работ по благоустройству] сделаны, традиционно все бумаги до последнего оформляют, и теперь это их, подрядчиков, заинтересованность - получить свои денежные средства, которые они, по сути, заработали уже, как можно быстрее", - пояснил Паршуто.