Белгородская область стала лидером по собираемости платежей за вывоз ТКО

ТАСС, 7 ноября. Собираемость платежей за вывоз мусора в Белгородской области составляет почти 80%. Регион лидирует по этому показателю, сообщила в четверг пресс-служба Российского экологического оператора - компании по управлению отраслью обращения с отходами.

"Несмотря на то, что на всей территории страны единый платежный документ (ЕПД) так и не был принят, Белгородская область за счет ЕПД и ЕИРКЦ (единого информационного расчетно-консультационного центра) показала наиболее высокий общий сбор платежей - почти 80%", - говорится в сообщении по итогам встречи генерального директора РЭО Дениса Буцаева и губернатора области Евгения Савченко.

Что касается уровня собираемости платежей с юридических лиц, в среднем по стране этот показатель составляет 35%, в Белгородской области - 72%. Глава РЭО отметил, что Белгородская область также является лидером по работе в новых условиях обращения с отходами. В регионе полностью утверждена вся соответствующая нормативная база. В части нормативов накопления отходов регион также является одним из лидеров по количеству видов отходов.

"Был ряд замечаний, касающихся расположения перспективных инфраструктурных объектов, но что касается существующих - замечаний нет. Сбалансирована схема вывоза отходов и работа полигонов. Но обращу внимание на необходимость оснащения весовым контролем и интеграции системы электронного учета доступа транспорта на полигоны. Чтобы не было злоупотреблений, нужно ограничить доступ к этой системе операторов транспорта", - отметил Буцаев.

С 1 января текущего года в Белгородской области работает один региональный оператор. Собираемость платежей в целом по области с января по август со стороны населения составляет 75,6%, со стороны юридических лиц - 72,8%. В регионе работают 18 полигонов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов и два мусоросортировочных комплекса. К 2022 году планируется строительство двух объектов по обработке отходов общей мощностью 350 тыс. тонн в год и одного - по утилизации мощностью 100 тысяч тонн отходов в год.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.