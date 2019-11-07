Новые объекты по обращению с ТКО в Белгородской области потребуют 8 млрд рублей

КУРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Строительство новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), модернизация уже существующих, а также рекультивация полигонов, предусмотренные правительством Белгородской области в ходе реализации нацпроекта "Экология", потребуют инвестиций на сумму более 8 млрд рублей, сообщил в четверг в ходе совещания замгубернатора региона, глава областного департамента ЖКХ Константин Полежаев.

"В целом в рамках реализации федерального проекта [нацпроекта "Экология"] планируется строительство одного объекта размещения ТКО, строительство шести мусороперегрузочных станций, вывод из эксплуатации пяти объектов размещения отходов, когда они исчерпают свои ресурсы, рекультивация десяти выведенных из эксплуатации объектов размещения отходов, модернизация семи полигонов, двух мусоросортировочных комплексов. Всего запланировано финансирование - 8 млрд 94 млн рублей", - сказал Полежаев.

Как отметил замглавы Белгородской области, сейчас 14 из 18 полигонов в регионе оборудованы весовым контролем, направлена документация на рекультивацию трех полигонов, построены три мусороперегрузочных станции, открыты 23 пункта приема вторичного сырья. Кроме того, уже разработана и проходит тестирование электронная модель территориальной схемы обращения с отходами. По словам Полежаева, власти региона нашли ряд инвесторов, которые готовы инвестировать средства в объекты по обращению с ТКО.

"Обращаю внимание на необходимость оснащения весовым контролем и интеграции системы электронного учета заезжающего автотранспорта без возможности доступа к этой системе региональных операторов, чтобы не было злоупотреблений. Можно отметить, что Белгородская область в рамках федерального проекта является одним из безусловных лидеров", - отметил в ходе совещания генеральный директор Российского экологического оператора - компании по управлению отраслью обращения с отходами Денис Буцаев.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.