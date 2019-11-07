В Петербурге открыли интерактивный музей о здоровом образе жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Российское кардиологическое общество совместно с властями Санкт-Петербурга в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Образование" запустили в городе интерактивный Музей здоровья. Дети в нем смогут узнать о негативных последствиях вредных привычек при помощи костюмов лишнего веса и "пьяных очков", а взрослые - пройти курсы оказания первой помощи, сообщила в четверг ТАСС директор музея, исполнительный директор Российского кардиологического общества Анастасия Таничева.

"Интерактивная экспозиция Музея здоровья появилась в конце лета, музей работал в тестовом режиме, принял около 250 школьников, выяснил и учел их мнение о программах. После 7 ноября музей переходит на ежедневный режим работы. Это совместный проект Российского кардиологического общества и Санкт-Петербурга в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Образование", потому что в нем тоже говорится о популяризации и пропаганде здорового образа жизни", - рассказала собеседница агентства.

Консультантами при создании интерактивных детских программ выступили специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова. Сейчас разработаны четыре программы - "Как работает сердце", "Вредно или полезно", "Этот странный алкоголь", "Из чего состоит сигаретный дым". На занятиях школьники экспериментируют, играют и всегда подкрепляют теорию практикой и используют необычные экспонаты. Им показывают настоящие легкие курильщика, в которых живые ткани заменены силиконом, предлагают примерить "пьяные очки", которые отражают, как видит человек в состоянии сильного алкогольного опьянения, также посетители могут примерить костюмы лишнего веса.

"Это свой собственный опыт - когда ты сам попробовал как это - лишний вес, что неудобно сесть, завязать шнурки - восприятие будет совсем другим. Сами по себе костюмы не очень тяжелые, они скорее добавляют объем. Мы никоим образом не пытаемся оскорблять людей с лишним весом. Наша задача - дать людям информацию о том, что лишний вес увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала Таничева.

Программы для взрослых

По словам директора музея, пространство рассчитано и на взрослых людей - здесь уже проходили занятия по сердечно-легочной реанимации. Также в планах запуск программы для родителей, которые на учебных манекенах младенцев и малолетних детей смогут научиться, как оказывать им первую помощь в экстренной ситуации. Курсы будут вести врачи из Центра Алмазова. Кроме того, в ноябре стартует программа о вирусах, и бактериях, вакцинации и применении антибиотиков.

"Пропаганда здорового образа жизни становится для медицинского сообщества очень важной общей задачей. Мы стремились создать современный музей, который будет давать не только знания, но и навыки, и при этом станет для детей дружелюбным, комфортным пространством. Надеемся, что музей, сотрудничая со школами, будет поднимать и обсуждать важные для детей и подростков вопросы, а также постепенно начнет работать и со взрослыми", - процитировали в музее президента Российского кардиологического общества, генерального директора Центра Алмазова Евгения Шляхто.