Российские разработчики обеспечат оборот электронной валюты Туниса

ТУНИС, 7 ноября. /ТАСС/. Центральный банк Туниса объявил о старте работы по созданию платформы и цифровизации тунисского динара. Виртуальные деньги будут выпускать с помощью платформы, созданной российскими разработчиками - компанией Universa Blockchain. Экспортер технологий (экспорт IT-решений - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт") будет получать процент с каждой электронной транзакции, а ЦБ Туниса - видеть каждую сделку, а также каждого продавца и покупателя онлайн.

Тунис оказался первой страной, объявившей о переводе части денежной массы страны в электронную форму.

Электронные деньги - не криптовалюта

Криптовалюта как категория электронных денег развивается в мире уже несколько лет, но и биткоин, и другие виртуальные деньги остаются полулегальными. Это связано с тем, что "производством" таких денег занимаются не центральные банки стран, как это происходит с физическими валютами, а частные лица. Ждать поддержки распространения такой валюты на государственном уровне пока не представляется возможным.

"Мы за то, чтобы финансовые технологии развивались. Но мы не поддерживаем частные деньги в любом виде, цифровом или нет. Если они будут замещать государственные деньги, они разрушат и денежно-кредитную политику, и финансовую стабильность. Мы против", - говорила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, и с ней солидарны руководители ЦБ других стран.

Но электронные деньги - это не криптовалюта, рассказывает основатель и CEO Universa Александр Бородич.

Разница между стандартными деньгами, которые имеют наличную и виртуальную форму (если деньги - на банковской карточке), и электронными деньгами, в том числе криптовалютами - в прозрачности транзакций. Когда мы оплачиваем некий товар с помощью банковской карты и терминала, физически деньги не переходят к продавцу сиюминутно. Транзакция может занимать около недели. К тому же бумажные деньги, виртуальная версия которых ушла в оплату товара, могут находиться в другом месте, у другого продавца или контрагента, в банкомате, у стороннего банка и стороннего физического лица. Все это делает затруднительным процесс прослеживания сделок со стороны ЦБ и создает почву для нелегальной торговли, ухода от налогов или коррупции.

Блокчейн-платформы

Криптовалюты работают на блокчейн-платформах. Каждая такая цифровая купюра не может быть подделана, а каждая сделка прослеживается. Эффективность блокчейн-технологии не вызывает нареканий у участников валютного рынка и регуляторов. Другое дело - принадлежность этих денег. В общегосударственном представлении, любые деньги должны управляться из единого государственного центра. Поэтому работа Туниса по выпуску государственных E-динар - это работа на опережение. Такие деньги, так же, как и криптовалюта, прослеживаются и защищены, но, в отличие от криптоденег, они государственные и обеспечены реальными, бумажными деньгами.

"Электронные купюры подделать нельзя - каждая такая купюра, как и бумажный вариант, защищена криптографией, у нее так же, как и у бумажного собрата, есть свои цифровые водяные знаки. А производство такой купюры в 100 раз дешевле, чем трата краски, бумаги, электроэнергии на работу печатного станка", - рассказывает CEO Universa.

Тунис для выпуска электронных денег не будет проводить допэмиссиию. Вместо этого в залог электронных денег уйдет часть бумажных денег страны. С запуском программы переход на E-динар смогут осуществлять и физические лица.

В презентации электронной валюты в столице Туниса принимали участие и другие страны Магриба - Марокко, Алжир и Мавритания. Пока эти страны наблюдают за тестированием электронной валюты. Но в будущем они могут присоединиться к проекту, объединится под одной системой и проводить международные платежи электронными деньгами по согласованному курсу.

Тунис занимает в рейтинге Doing Business 78 место и не имеет лидирующих позиций на африканском континенте. Первенство в создании такой системы - шанс для страны обновить торговые отношения и зарегулировать внутреннюю, во многом "серую" экономику, убежден Бородич.

Российские программисты с международным именем

Компания Universa - промышленная блокчейн-платформа, предоставляющая услуги по сквозной цифровизации. Она же может запрограммировать деньги - например, позволяет ввести в оборот "школьные" электронные купюры, которыми нельзя будет расплатиться за сигареты и алкоголь, или "городские" деньги, которые могут быть потрачены только в пределах муниципалитета, стимулируя таким образом его развитие. Компания начала работать над созданием платформы выпуска цифрового динара около года назад.

Работает и местная структура компании Universa - Universa Hub Africa. Создание местной компании было принципиальным для тунисских властей - так они защищают свой финансовый суверенитет. История показывает, что американский оператор банковских систем Swift, работающий в более чем 200 странах мира, оставил за собой санкционное право, и в 2018 году применил его к Ирану, отключив страну от более чем 10 тысяч других пользователей системы. Подобная практика при работе Universa в Тунисе невозможна: разработчики передадут ЦБ страны все ключи шифрования, не смогут блокировать платформу и видеть транзакции.

Контракт между сторонами предполагает, что российская компания будет получать процент от каждой операции за все время эксплуатации технологии. При этом помимо платформы Universa запускает веб-приложение и открывает в Тунисе 2 тыс. киосков, в которых физлица смогут перевести свои деньги в E-динары.

При участии главы Центрального банка Туниса Маруана Эль Абасси и представителя Международного валютного фонда участники презентации провели символичную операцию по переводу одного динара со счета на счет, запустив таким образом работу системы. В тестовом виде она проработает несколько месяцев, после чего получит новые функции и начнет массово работать в магазинах, кафе и ресторанах. О том, какой объем денежной массы уйдет в электронный вид, глава ЦБ Туниса говорить не стал.

Планы по экспансии

В представлении Universa, Тунис - это первая страна, за которой подтянутся другие, в том числе страны Юго-Восточной Азии (Малайзия и Филиппины), Латинской Америки (Аргентина и Бразилия) и Китай. С Пекином у российской компании вряд ли получится заключить контракт - Китай предпочтет создать свою собственную блокчейн-платформу, скопировав технологии, считает Бородич. Но он рассчитывает на сотрудничество с латиноамериканскими странами и странами Магриба. Что касается России, то, по словам Набиуллиной, ЦБ РФ изучает опыт других стран и оценивает перспективы цифровизации национальной валюты. "Цифровые активы, которые не заменяют государственные деньги, мы готовы смотреть. Пусть частный бизнес здесь работает", - отметила она.

По словам CEO Universa, электронные деньги сильно изменят принципы работы частных банков. Физически все деньги будут оставаться в ЦБ, а банки станут своего рода операторами, предоставляющими только сервисы и конкурирующими качество услуг. И, поскольку банки перестают выполнять функцию хранения денег, их возможное банкротство также перестает быть опасным для клиентов.

По мнению управляющего партнера Mindsmith Руслана Юсуфова, привлечение российских разработчиков к работе над иностранными решениями свидетельствует о признании накопленной экспертизы и за пределами страны. "Если говорить о сдерживающих факторах введения цифровой валюты, центральные банки сталкиваются с одними и теми же проблемами. Для успешного внедрения подобных проектов потребуется адаптация международного и национального законодательства, а также систематическая работа по повышению финансовой грамотности населения", - говорит он.