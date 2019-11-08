Строительство новых ФАПов началось в 11 отдаленных селах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Строители в Приморском крае приступили к возведению фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 11 селах по региональному проекту нацпроекта "Здравоохранение". Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации края.

Воспользоваться услугами новых ФАПов жители сел смогут уже в следующем году.

"Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов началось в 11 селах Приморского края. Возведение сельских медпунктов ведется в рамках регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи". Как сообщили в департаменте здравоохранения, фельдшерско-акушерские пункты закуплены уже в этом году. Строительство ведется там, где ФАПов или не было, или в настоящее время они имеют 100-процентный износ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для строительства новых объектов власти выбирали те населенные пункты, которые находятся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации. Это села в Надеждинском, Дальнереченском, Чугуевском, Кировском, Пограничном, Ханскайском, Хорольском, Хасанском, Лазовском районах, а также сразу два ФАПа возводятся в отдаленном Красноармейском районе, на севере Приморья.

В этом году в Приморье уже введены в эксплуатацию восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов. Для реализации нацпроекта для развития первичной медико-санитарной помощи Приморью выделено из федерального бюджета 253,1 млн рублей. В этом году поступили первые 50,5 млн рублей. "Еще более 20 миллионов выделено из краевого бюджета. Эти средства, в том числе, пойдут и на строительство новых ФАПов", - приводятся в сообщении словам врио вице-губернатора края - директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.