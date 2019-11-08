Сотрудники ДПС в Забайкалье получили 80 новых автомобилей по нацпроекту

ЧИТА, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники дорожно-постовой службы в Забайкальском крае в пятницу в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" получили ключи от 80 новых автомобилей. Церемония вручения техники прошла на центральной площади Читы в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел России, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"В Чите на центральной площади города губернатор Забайкальского края Александр Осипов и начальник регионального УМВД Александр Щеглов вручили сотрудникам дорожно-патрульной службы ключи от 80 автомобилей. Большинство автомашин отправились в районы Забайкалья", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы губернатора, общая стоимость машин превышает 100 млн рублей. "Новый транспорт позволит существенно повысить мобильность дежурных экипажей. Особенно это касается дорожно-транспортной обстановки", - отметил на церемонии Осипов.

"Техника поступила в Забайкальский край в рамках проекта "Безопасное дорожное движение" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Проект направлен на снижение количества аварийно-опасных участков и смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза. Символично, что вручение ключей от автомобилей... проходит накануне профессионального праздника - Дня сотрудника органов внутренних дел", - добавил Щеглов.

Новые автомобили Skoda Octavia и УАЗ "Патриот" оснащены громкоговорящими установками, радиостанциями, видеорегистраторами с цветными мониторами и устройствами для хранения записей. В автомобилях "Патриот" есть решетки, которые разделяют первый и второй ряды сидений, что повышает безопасность сотрудников МВД при составлении протоколов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

В новость внесена правка (07:51 мск) - уточняется количество автомобилей