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Новая система обращения с ТКО

Реформа обращения с ТКО может не начаться к 2020 году в Забайкалье и ЕАО

Кроме того, в этот список впервые включили Ульяновскую область

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Забайкальский край, Еврейская автономная область (ЕАО) и Ульяновская область рискуют не успеть подключиться к реформе обращения с отходами до конца 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

Реформа началась в РФ 1 января, однако, чтобы не допустить коллапсов, власти дали возможность субъектам "подтянуться" до 1 января 2020 года. Только Москва и Санкт-Петербург получили исключительное право отсрочить ее начало до 1 января 2022 года.

"Российский экологический оператор выявил риски неперехода на новую систему обращения с твердым коммунальным мусором до 1 января 2020 года в отношении Забайкальского края, Еврейской автономной области, Ульяновской области. Вместе с тем в настоящее время принимаются все необходимые меры по недопущению срыва сроков перехода субъектами РФ на институт регионального оператора", - сказал собеседник агентства.

Ульяновская область фигурирует в этом списке впервые. В сентябре 2019 года тогдашний замминистра экологии РФ Владимир Логинов среди регионов группы риска называл Архангельскую область, Забайкальский край, Красноярский край, Еврейскую автономную область и Ненецкий автономный округ. Тем не менее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин давал позитивный прогноз и выражал надежду, что все субъекты успеют перейти на новую систему.

Сейчас, по данным РЭО, в реформу не вошли десять субъектов: Приморский, Забайкальский и Хабаровский края, Архангельская, Владимирская, Курганская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург. По итогам сентября из перечня исключена Рязанская область. Еще семь субъектов только частично перешли на новую систему: Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области, Краснодарский и Красноярский края и Республика Марий Эл. В сентябрьском списке была еще Ленинградская область.

Реформа призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели перемен зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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Теги
РоссияУльяновская областьЗабайкальский крайЕврейская автономная областьНовая система обращения с ТКО
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