Минфин допустил, что ставка по ипотеке снизится до 7,9% раньше 2024 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Уровень ипотечной ставки в 7,9% годовых, указанный в нацпроекте "Жилье и городская среда" как целевой показатель на 2024 год, может быть достигнут раньше этого срока. Такое мнение высказал в пятницу заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая на заседании проектного комитета нацпроекта "Жилье и городская среда" под председательством вице-премьера Виталия Мутко.

"Мы даже перевыполним показатель, который на 2024 год заложен правительством по уровню ипотечной ставки. Я думаю, даже раньше, может, в 2023, 2022 году, если все дальше пойдет, как есть", - сказал он.

Также Моисеев добавил, что в 2020 году средний уровень ипотечной ставки достигнет уровня, определенного в нацпроекте - 8,7% годовых. "В 2020 году совершенно точно выйдем на проектные показатели", - добавил он.

Согласно данным регулятора, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября составила 9,68%, снизившись на 0,23 процентных пункта по сравнению с 1 сентября. Ставка по фактически выданным кредитам на первичном рынке составила на 1 октября 9,12% по сравнению с 9,35% на 1 сентября. Планомерное снижение ипотечных ставок в России продолжается с июня, следует из статистики Банка России. За это время регулятор несколько раз снижал ключевую ставку, что в свою очередь, приводило к корректировке ипотечных программ коммерческих банков. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в конце октября и на сегодня составляет 6,5% годовых.