Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин допустил, что ставка по ипотеке снизится до 7,9% раньше 2024 года

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, в 2020 году средний уровень ипотечной ставки достигнет 8,7% годовых

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Уровень ипотечной ставки в 7,9% годовых, указанный в нацпроекте "Жилье и городская среда" как целевой показатель на 2024 год, может быть достигнут раньше этого срока. Такое мнение высказал в пятницу заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая на заседании проектного комитета нацпроекта "Жилье и городская среда" под председательством вице-премьера Виталия Мутко.

"Мы даже перевыполним показатель, который на 2024 год заложен правительством по уровню ипотечной ставки. Я думаю, даже раньше, может, в 2023, 2022 году, если все дальше пойдет, как есть", - сказал он.

Также Моисеев добавил, что в 2020 году средний уровень ипотечной ставки достигнет уровня, определенного в нацпроекте - 8,7% годовых. "В 2020 году совершенно точно выйдем на проектные показатели", - добавил он.

Согласно данным регулятора, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября составила 9,68%, снизившись на 0,23 процентных пункта по сравнению с 1 сентября. Ставка по фактически выданным кредитам на первичном рынке составила на 1 октября 9,12% по сравнению с 9,35% на 1 сентября. Планомерное снижение ипотечных ставок в России продолжается с июня, следует из статистики Банка России. За это время регулятор несколько раз снижал ключевую ставку, что в свою очередь, приводило к корректировке ипотечных программ коммерческих банков. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в конце октября и на сегодня составляет 6,5% годовых.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияМоисеев, Алексей Владимирович
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
Реформа обращения с ТКО может не начаться к 2020 году в Забайкалье и ЕАО
Кроме того, в этот список впервые включили Ульяновскую область
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС