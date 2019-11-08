Единороссы запустили онлайн-сервис для общественного контроля за реализацией нацпроектов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" запустила в пилотном режиме интернет-ресурс для общественного мониторинга "Национальные проекты глазами людей". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии.

"Единая Россия" запустила в восьми пилотных регионах сервис "Нацпроекты глазами людей". Жители Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областей и Чеченской Республики смогут следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения", - приводит пресс-служба слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Он уточнил, что россияне смогут сообщать через этот ресурс о проблемах при выполнении нацпроектов. "На основе проблемных тем и вопросов, собранных при помощи сервиса, "Единая Россия" будет систематически составлять доклад на имя председателя партии, главы правительства Дмитрия Медведева", - добавил политик.

Турчак подчеркнул, что ресурс разработан по поручению Медведева. Благодаря партийному сервису жители страны "будут знать о том, какие объекты (в рамках нацпроектов - прим. ТАСС) строятся или уже построены, смогут сигнализировать властям о том, что, например, работы выполняются не в срок или не соответствуют требованиям качества", - резюмировал секретарь генсовета.

В дальнейшем сервис будет расширяться. "Планируется, что в будущем году действие сервиса будет распространено на всю страну", - отметили в пресс-службе партии.

Информационным партнером нового проекта "Единой России" выступает ТАСС. В пресс-службе партии уточнили, что новостной раздел сервиса будет пополняться также за счет материалов информационного портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является старейшее информационное агентство России.