Власти Якутска могут расторгнуть договор с оператором по вывозу отходов из-за нарушений

ЯКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Якутска Сардана Авксентьева пригрозила компании "Якутскэкосети" лишением статуса единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) из-за нарушения договора. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба администрации города.

"Сардана Авксентьева поручила уведомить курирующие органы исполнительной власти о том, что региональный оператор в одностороннем порядке расторг публичный договор с собственниками жилых помещений, и повторно поставить вопрос о лишении статуса регоператора", - говорится в сообщении.

В октябре компания "Якутскэкосети" сняла начисления с жителей и прекратила вывоз отходов из неблагоустроенных кварталов Якутска. Генеральный директор предприятия Владислав Созонов объяснил это решение тем, что в этих районах отсутствуют контейнерные площадки, а за вывоз мерзлых бытовых отходов они не отвечают, так как в тариф, по его мнению, это не заложено.

Вывозом мусора из таких кварталов сейчас занимается муниципальное предприятие "Жилкомсервис" за счет собственных средств. "Мы считаем, что отсутствие контейнерных площадок не является основанием для одностороннего отказа от вывоза ТКО из кварталов неблагоустроенного жилого фонда", - цитирует пресс-служба слова директора "Жилкомсервиса" Валерии Билоус.

1 января 2019 года в России началась реформа по обращению с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.