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Власти Адыгеи будут стимулировать строительство жилья в рамках нацпроекта

Регион обеспечивает выполнение плановых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда"

МАЙКОП, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены стимулировать строительство жилья в регионе в рамках реализации нацпроекта. Об этом сообщил в пятницу глава республики Мурат Кумпилов, комментируя итоги заседания проектного комитета по нацпроекту "Жилье и городская среда", которое провел вице-премьер Виталий Мутко.

"Для достижения показателей нацпроекта мы будем использовать возможные меры, стимулирующие строительство жилья, а также все ресурсы, предоставляемые федеральным центром",- сказал Кумпилов, принимавший участие в заседании в режиме видеоконференции. По его словам, результаты выполнения нацпроекта дают мультипликативный эффект, заключающийся как в повышении качества жизни населения и решении соцвопросов, так и развитии строительной и сопутствующих отраслей экономики.

В этой связи Кумпилов пояснил, что в регионе делается акцент на строительство качественного и комфортного жилья, а также проведение комплексной застройки жилых микрорайонов с учетом создания готовой социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства территорий. При этом особое внимание, как отметил глава Адыгеи, уделяется выполнению социальных обязательств, в том числе по жилью для детей-сирот, улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов в сельской местности, переселению граждан из ветхого жилья.

Кумпилов заметил, что республика демонстрирует хорошие показатели по благоустройству дворов и общественных территорий. По его словам, эффект от программы по созданию комфортной городской среды во многом достигается благодаря своевременному проектированию работ, отлаженному механизму взаимодействия с подрядчиками и вовлечению населения в благоустройство своих населенных пунктов.

В пресс-службе главы республики ТАСС также сообщили, что регион обеспечивает выполнение плановых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". "В 2019 году планируется ввести в строй 255 тыс. кв. метров жилья, за десять месяцев этого года уже построено более 200 тыс. кв. метров жилья",- сказал собеседник агентства. Власти выдали за этот период 58 разрешений на строительство 143 многоквартирных жилых домов общей площадью почти 786 тыс. кв. метров. 

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