Первый виртуальный концертный зал открылся в Нижегородской области по нацпроекту

ТАСС, 8 ноября. Первый виртуальный концертный зал открылся в пятницу в Шахунье (Нижегородской области в рамках нацпроекта "Культура". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"В школе искусств Шахуньи в рамках национального проекта "Культура" открылся виртуальный концертный зал. <…> Его первые посетители услышали произведения Штрауса в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Юрия Симонова", - говорится в сообщении.

Как проинформировали ТАСС в пресс-службе Минкультуры Нижегородской области, зал рассчитан на 150 человек, на его создание было направлено 980 тыс. рублей. Всего в 2019 году Минкультуры России одобрило две заявки на создание виртуальных концертных залов в регионе на общую сумму 6 млн 580 тыс. рублей. Еще один зал будет открыт на следующей неделе в городе Чкаловске.

Благодаря виртуальным концертным залам, которые создаются в малых городах, их жители смогут увидеть видеозаписи или онлайн-трансляции знаковых федеральных и региональных концертов и других культурных мероприятий. Залы, которые создаются на базе учреждений культуры - музеев, библиотек, концертных организаций, оснащены мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб.