Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство выделит 14,7 млрд рублей на ремонт дорог в регионах по нацпроекту

Выделенную сумму распределят между 36 регионами

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 14,7 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры в 36 регионах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина по итогам заседания 7 ноября.

"Проектом распоряжения предлагается распределить 14 759 422,4 тыс. рублей 36 субъектам Российской Федерации в целях реализации отдельных капиталоемких мероприятий по модернизации дорожной инфраструктуры в городских агломерациях в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги <...> Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минкомсвязь подготовила перечень интернет-ресурсов для перевода в гособлако
В список входят информационные ресурсы Федеральной таможенной службы, Фонда социального страхования, Минтруда, Минюста, Росархива, Роимущества, Ростехнадзора и Государственной фельдъегерской службы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС