Правительство выделит 14,7 млрд рублей на ремонт дорог в регионах по нацпроекту

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 14,7 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры в 36 регионах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина по итогам заседания 7 ноября.

"Проектом распоряжения предлагается распределить 14 759 422,4 тыс. рублей 36 субъектам Российской Федерации в целях реализации отдельных капиталоемких мероприятий по модернизации дорожной инфраструктуры в городских агломерациях в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги <...> Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.