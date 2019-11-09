Автоматическую систему оплаты проезда в Крыму введут в 2020 году по нацпроекту

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Автоматическую систему оплаты проезда (АСОП) внедрят в общественном транспорте Республики Крым до сентября 2020 года по нацпроекту "Цифровая экономика". Об этом в субботу сообщил ТАСС и. о. министра транспорта региона Сергей Карпов.

В апреле председатель совета директоров банка РНКБ Михаил Якунин говорил, что проезд на общественном транспорте Крыма можно будет оплатить с помощью банковской карты "Мир". РНКБ завершил внутреннее тестирование работоспособности отдельных модулей системы, проводятся работы по подготовке к запуску пилота. В пятницу, 8 ноября были подведены итоги конкурса, на котором оператором по внедрению новой системы на транспорте определено предприятие "Крымавтотранс".

"В рамках той дорожной карты, которую мы составляли, до конца мая следующего года 70% системы АСОП должно быть внедрено на территории Крыма. Будут переходные периоды, когда будет работать и система АСОП, и система оплаты, которая сейчас существует. Система будет внедрена до сентября месяца 2020 года. Технически это все будет готово к концу мая, но у нас, допустим, не все льготники получат эти карты банковские. Мы оставляем задел, вдруг не все еще будет готово", - сказал собеседник агентства.

Проект финансируется структурой РНКБ, выступающей в роли инвестора. Минимальный объем финансирования составит 350 млн рублей.

"Это программное обеспечение, это "железо", которое работает, и то оборудование, которое ставится в подвижной состав", - добавил чиновник.

Национальная программа "Цифровая экономика" рассчитана до 2024 года. В нее включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпрограммы планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.