РФПИ инвестировал в разработчика и производителя хирургических роботов AST

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершил первый раунд инвестиций в отечественного разработчика и производителя инновационных хирургических роботов Assisted Surgical Technologies (AST), сообщается в пресс-релизе фонда.

"Инвестиции РФПИ направлены на достижение целей национального проекта "Здравоохранение", а также импортозамещение иностранного медицинского оборудования", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в пресс-релизе. Отмечается, что инвестиции осуществлены в рамках механизма "Инвестиционный лифт" по содействию ускоренному развитию средних несырьевых компаний, имеющих экспортный потенциал.

"Вложения поддержат разработку и получение компанией патентной документации, дальнейшее проведение клинических исследований и производство промышленных образцов. Робот позволит сократить стоимость хирургических операций примерно в пять раз по сравнению с иностранными аналогами благодаря передовым решениям и компактности конструкции российского образца", - указано в сообщении фонда.

Подчеркивается, что производство пилотных прототипов будет организовано на отечественных предприятиях.

AST, по данным РФПИ, рассчитывает занять до 50% отечественного рынка роботизации в таких видах медицинских услуг, как абдоминальная, гинекологическая и урологическая хирургия. Также активно прорабатывается вопрос включения российского робота в систему ОМС и замены части лапароскопических операций роботизированной хирургией.

"В планах компании выход на рынки Китая, других стран Азии, а также поставки оборудования на Ближний Восток и в Европу", - указано пресс-релизе.