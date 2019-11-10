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Созданный в Новосибирске компактный генератор для ноутбуков массово внедрят к 2024 году

Проект реализуют в рамках Научно-технологической инициативы

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Компактный электрогенератор для зарядки гаджетов с высокой энергоемкостью на основе твердооксидных микротрубок, разработанных с участием учёных Новосибирского института химии твёрдого тела и механохимии (ИХТТМ СО РАН), планируется внедрить в массовое производство компанией "Инэнерджи" к 2024 году. Проект будет реализован в рамках Научно-технологической инициативы (НТИ), сообщил ТАСС во вторник директор ИХТТМ СО РАН Александр Немудрый.

"Мы разработали в 2016 году прототип микротрубчатого топливного элемента еще в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований. На одной из конференций мы привлекли своей работой внимание сотрудников компании "Инэнерджи", которая выразила желание поддержать нашу разработку. В этом году они выиграли проект НТИ, согласно которому компания к 2024 году должна наладить массовое производство компактных электрогенераторов для портативных устройств - телефонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов", - сказал Немудрый.

Он пояснил, что генератор представляет собой устройство, по размерам не более термоса, основной частью которого являются керамические трубки диаметром около 2 мм. Топливом для генератора является метан или доступная в быту пропан-бутановая смесь.

"Институт является одним из основных соисполнителей проекта. Перед нами стоит очень сложная задача - разработать основу для микротрубчатых твердооксидных топливных элементов. После чего другие исполнители проекта должны будут соединить наши микротрубки, обеспечить их коммутацию, подачу топлива и токосъём", - сказал Немудрый.

Группа компаний "Инэнерджи" зарегистрирована в Москве в 2013 году. Основными видами деятельности предприятия является разработка и производство топливных элементов, систем электропитания различного назначения и мощности.

О нацпроекте

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрено восемь дорожных карт, около 500 проектов получили финансирование.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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