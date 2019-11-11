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Кружковое движение НТИ впервые проведет в "Орленке" школу "Практики будущего" в 2020 году

Школа соберет более 100 старшеклассников, которые займутся разработкой технологических проектов по трем направлениям

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2020 году впервые проведет во всероссийском детском центре "Орленок" всероссийскую проектную школу "Практики будущего". Это стало возможным после того, как Кружковое движение одержало победу в конкурсе партнеров тематических смен центра, сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"Большая проектная школа состоится с 1 по 21 апреля 2020 года и соберет больше 100 школьников 8-11-х классов со всей страны. Тема всероссийской проектной школы - "Окно в НТИ". Старшеклассники займутся разработкой технологических проектов по трем направлениям: "Космос", "Нейротехнологии" и "Энергетика", - сказали в пресс-службе.

Над новыми проектными решениями с участниками будут работать эксперты трех профильных рынков Национальной технологической инициативы. Так, эксперты в области Аэронет помогут работать с проектами в сфере авиационных технологий и беспилотных летательных аппаратов, Нейронет - в сфере нейротехнологий, Энерджинет - с проектами, связанными с энергетикой. Конкурсный отбор участников первой всероссийской проектной школы "Практики будущего в ВДЦ "Орленок" пройдет в декабре 2019 года - феврале 2020 года. О старте приема заявок и условиях отбора Кружковое движение НТИ объявит дополнительно.

"Победить в конкурсе партнеров "Орленка" - большая честь для Кружкового движения НТИ, ведь не каждая организация получает право провести тематическую смену в крупнейшем детском центре России, который в 2020 году будет отмечать 60-летие. Объединение уникальных подходов проектной работы со школьниками, разработанных в Кружковом движении, и классических педагогических методик "Орленка", которыми пользуются во всей стране, даст уникальный эффект и сделает всероссийскую проектную школу "Практики будущего" одним из ключевых событий Кружкового движения в 2020 году", - процитировали в пресс-службе слова руководителя проекта "Практики будущего" Кружкового движения НТИ Марии Рачинской.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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