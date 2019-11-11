На Чукотке завершили ремонт всех дорог по нацпроекту

ТАСС, 11 ноября. Дорожные службы на Чукотке завершили ремонт всех десяти участков дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Об этом в понедельник сообщается на сайте администрации Чукотского автономного округа.

По нацпроекту в регионе планировали привести в нормативное состояние около 12 км дорог. Для этого финансирование составило 64,9 млн рублей, большая часть из которых выделена из федерального бюджета.

"В Чукотском автономном округе завершены дорожные работы на всех 10 объектах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Процент укладки асфальтобетона и других типов покрытия составляет 100%. Общая протяженность отремонтированных дорог регионального значения составила 11,1 км, а местного - 1,1 км", - говорится в сообщении.

Уточняется, что семь отремонтированных участков дорог расположены в Анадырской городской агломерации. Еще несколько объектов являются частью региональной дороги, соединяющей столицу округа с населенным пунктом Угольные Копи, где расположен международный аэропорт Чукотки. Дорога регулярно загружена и требовала ремонта.

"Дороги приведены в состояние, соответствующее нормативам. Мы рассчитываем, что это позволит обеспечить безопасность дорожного движения и улучшит качество жизни населения в Угольных Копях и Анадыре. В общей сложности в поселке и окружной столице проживает почти 20 тыс. человек, а это более 47% от общей численности населения нашего региона", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника департамента промышленной политики Чукотского автономного округа Олега Рябко.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.