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"Известия": каждый третий россиянин доплачивал за лечение в стационаре

По данным опроса, 9,9% респондентов не считают собственные финансовые расходы нарушением своих прав

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Каждый третий россиянин вынужден был понести дополнительные расходы на лечение в стационаре в течение года, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные опроса, организованного Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) в партнерстве со Всероссийским союзом страховщиков (ВСС).

В опросе, проходившем в восьми федеральных округах с августа по сентябрь, приняли участие 1600 человек от 18 до 65 лет.

По результатам опроса, 9,9% респондентов не считают собственные финансовые расходы нарушением своих прав, а 16,3% опрошенных и вовсе не знают, какие лекарственные препараты в больнице при стационарном лечении они должны получать бесплатно. Треть опрошенных при этом готова отстаивать свои права и выяснять в страховой медицинской организаций правомерность собственных расходов на лечение в стационаре.

В Федеральном фонде ОМС напомнили, что пациент может обратиться в страховую медицинскую организацию, выдавшую ему полис ОМС, за разъяснением и по вопросам, касающимся защиты его прав при оказании ему медицинской помощи.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" Минздрав совершенствует работу системы обязательного медицинского страхования. К концу 2024 года должны быть разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании, об открытии в каждом субъекте РФ офисов по защите прав застрахованных лиц на получение бесплатной медицинской помощи по программам.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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