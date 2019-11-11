Минздрав назвал самый пьющий округ России

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Наибольшее количество алкоголя в России потребляют жители Дальневосточного федерального округа (ДВФО), меньше всего пьют в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом в понедельник сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"В 2018 году потребление алкоголя в России составило 9,3 л [на человека в год]. Если говорить о федеральных округах, то самое низкое потребление фиксируется в СКФО, самое высокое - в ДВФО", - написал он в своем Telegram-канале.

Салагай также сообщил, что согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, Россия занимает седьмое место по потреблению алкоголя в мире, "показав самое большое снижение потребления с 2007 года".

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что смертность россиян от причин, ассоциированных с алкоголем, за последние восемь лет снизилась более чем на 30% - с 47,5 случая на 100 тыс. жителей в 2010 году до 33,2 в 2018 году.

Снижение показателя смертности мужчин трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. жителей запланировано в рамках национального проекта "Здравоохранение", а в ходе реализации нацпроекта "Демография" Минздрав России разрабатывает дополнительные меры по борьбе с опасным потреблением алкоголя, курением и другими факторами риска.