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Регионы выполнили 95% ремонтных работ по "автодорожному" нацпроекту

Министр транспорта Евгений Дитрих также добавил, что региональные дорожные фонды в общей сложности имеют более 1 трлн рублей на все виды работ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские регионы выполнили 95% ремонтных работ, запланированных на 2019 год в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В рамках нацпроекта в этом году практически закончено выполнение дорожных работ: 95% ремонтных работ, которые были запланированы, уже выполнены в этом году", - сказал Дитрих.

Он также отметил, что региональные дорожные фонды в общей сложности имеют более 1 трлн рублей на все виды работ. "С учетом средств федеральной поддержки, которые в этом году составили 270 млрд рублей, это прямая поддержка из федерального бюджета, почти половина пошла на реализацию БКАД", - отметил Дитрих.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" предусматривает, что к 2025 году стандартам качества будут соответствовать более 50% региональных и 85% городских дорог. Кроме того, нацпроект предполагает ликвидацию мест концентрации ДТП, внедрение интеллектуальных систем управления движением и усиление контроля за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза.

Общий бюджет нацпроекта - около 4,8 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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