Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чайка предложил предусмотреть ответственность для регионов за невыполнение нацпроектов

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка предложил предусмотреть ответственность для региональных и муниципальных властей за невыполнение целевых показателей нацпроектов.

"Важно в перечень показателей оценки эффективности работы руководителей региональных органов власти и местного самоуправления включить такой критерий, как "Достижение целевых показателей национальных проектов", предусмотреть ответственность указанных лиц - вплоть до отстранения их от должности. Мы готовы подключиться к этой работе и дать свои предложения", - сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

В ходе заседания премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что за нарушения правил реализации нацпроектов может быть установлена повышенная ответственность, вплоть до уголовной.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Реклама на ТАСС
Медведев заявил, что нарушения при реализации нацпроектов будут строго наказываться
Получению объективных данных по нацпроектам мешают разные методики расчетов, отметил также премьер-министр
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС