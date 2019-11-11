Чайка предложил предусмотреть ответственность для регионов за невыполнение нацпроектов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка предложил предусмотреть ответственность для региональных и муниципальных властей за невыполнение целевых показателей нацпроектов.

"Важно в перечень показателей оценки эффективности работы руководителей региональных органов власти и местного самоуправления включить такой критерий, как "Достижение целевых показателей национальных проектов", предусмотреть ответственность указанных лиц - вплоть до отстранения их от должности. Мы готовы подключиться к этой работе и дать свои предложения", - сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

В ходе заседания премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что за нарушения правил реализации нацпроектов может быть установлена повышенная ответственность, вплоть до уголовной.