Кумпилов: власти Адыгеи уделяют особое внимание срокам освоения средств на нацпроекты

МАЙКОП, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи уделяют особое внимание жесткому мониторингу сроков и эффективности освоения бюджетных средств для достижения целевых показателей нацпроектов. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Особое внимание уделяется контрактации, жесткому мониторингу сроков и эффективности освоения бюджетных средств для достижения целевых показателей нацпроектов", - сказал Кумпилов, принимавший участие в заседании в режиме видеоконференции.

Он напомнил, что всего в республике разработано 50 региональных проектов. В текущем году их финансирование составляет почти 4 млрд рублей, в том числе 3,6 млрд рублей - за счет средств федерального бюджета. "Реализация национальных проектов в республике находится на постоянном контроле, обеспечено функционирование проектного комитета и регионального проектного офиса", - заметил Кумпилов.

В пресс-службе главы Адыгеи в этой связи напомнили, что по региональному проекту "Экспорт продукции АПК" в этом году показатели уже выполнены на 100%. Кроме того, для активизации экспортной деятельности в республике до 1 декабря внедрят региональный экспортный стандарт, а также продолжится организация бизнес-делегаций в рамках визитов за рубеж.

"Также планируется создать экспортный совет при главе Адыгеи, активизировать работу по обеспечению предприятиям доступа к соответствующим государственным мерам поддержки, механизмам льготного кредитования", - заметил собеседник агентства.

В рамках же нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса власти Адыгеи в этом году открыли центр поддержки предпринимательства, который включает центр "Мой бизнес" и центр поддержки экспорта. Кроме того, на 295% выполнен план по оказанию гарантийной поддержки региональными гарантийными организациями, которые стали поручителями по кредитам на общую сумму в 670 млн рублей при плане в 225 млн рублей.

"Продолжается выдача микрозаймов, в настоящее время республикой привлечено дополнительно 116 млн. рублей на увеличение капитализации гарантийного фонда и микрофинансовой компании", - сказали в пресс-службе.

Показатель по количеству вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве выполнен на 300%, а создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации выполнен на 150%.