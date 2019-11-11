Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кумпилов: власти Адыгеи уделяют особое внимание срокам освоения средств на нацпроекты

В этом году финансирование 50 проектов составляет почти 4 млрд рублей

МАЙКОП, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи уделяют особое внимание жесткому мониторингу сроков и эффективности освоения бюджетных средств для достижения целевых показателей нацпроектов. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Особое внимание уделяется контрактации, жесткому мониторингу сроков и эффективности освоения бюджетных средств для достижения целевых показателей нацпроектов", - сказал Кумпилов, принимавший участие в заседании в режиме видеоконференции.

Он напомнил, что всего в республике разработано 50 региональных проектов. В текущем году их финансирование составляет почти 4 млрд рублей, в том числе 3,6 млрд рублей - за счет средств федерального бюджета. "Реализация национальных проектов в республике находится на постоянном контроле, обеспечено функционирование проектного комитета и регионального проектного офиса", - заметил Кумпилов.

В пресс-службе главы Адыгеи в этой связи напомнили, что по региональному проекту "Экспорт продукции АПК" в этом году показатели уже выполнены на 100%. Кроме того, для активизации экспортной деятельности в республике до 1 декабря внедрят региональный экспортный стандарт, а также продолжится организация бизнес-делегаций в рамках визитов за рубеж.

"Также планируется создать экспортный совет при главе Адыгеи, активизировать работу по обеспечению предприятиям доступа к соответствующим государственным мерам поддержки, механизмам льготного кредитования", - заметил собеседник агентства.

В рамках же нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса власти Адыгеи в этом году открыли центр поддержки предпринимательства, который включает центр "Мой бизнес" и центр поддержки экспорта. Кроме того, на 295% выполнен план по оказанию гарантийной поддержки региональными гарантийными организациями, которые стали поручителями по кредитам на общую сумму в 670 млн рублей при плане в 225 млн рублей.

"Продолжается выдача микрозаймов, в настоящее время республикой привлечено дополнительно 116 млн. рублей на увеличение капитализации гарантийного фонда и микрофинансовой компании", - сказали в пресс-службе.

Показатель по количеству вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве выполнен на 300%, а создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации выполнен на 150%.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
Реклама на ТАСС
Ульяновский губернатор просит не исключать из реестра МСП за первый срыв сроков отчетности
Сергей Морозов предложил сформировать стандарт деятельности органов государственной власти для популяризации предпринимательства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС