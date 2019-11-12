Глава Забайкалья поручил установить мусорные контейнеры у каждого многоквартирного дома

ЧИТА, 12 ноября. /ТАСС/. Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил как можно быстрее обеспечить мусорными контейнерами все многоквартирные дома в регионе, который с 1 января 2020 года должен перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили журналистам в пресс-службе главы края.

"У каждого дома, будь то краевая столица или районный центр, должно быть оборудованное место по складированию мусора. Посмотрите, как можно помочь в этом муниципалитетам, поддержать их", - поручил Осипов главе краевого Минприроды Олегу Некрасову. По данным министерства, сто контейнеров уже направлены в самый северный район Забайкалья - Каларский, а еще 300 - в Хилокский и Могочинский районы, расположенные на западе и востоке региона.

По данным пресс-службы, до конца недели в региональную службу по тарифам и ценообразованию (РСТ) внесут заявку для утверждения единого предельного тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Тариф планируют утвердить не позднее 20 декабря. "Важно так сформировать тариф, чтобы он не был завышен и оптимально обеспечивал покрытие всех издержек по сбору и транспортировке мусора", - приводит пресс-служба слова Осипова.

В начале октября правительство Забайкальского края утвердило территориальную схему обращения с ТКО, которая является ключевым документом для перехода региона на новую систему с 1 января 2020 года. Схема предполагает строительство семи полигонов, семи сортировочных комплексов и 31 площадки временного накопления. Построить все полигоны планируется до 2023 года. Их намерены разместить в городе Петровск-Забайкальский, поселках Оловянная и Новая Чара, а также в Читинском, Шилкинском, Краснокаменском и Чернышевском районах.

После утверждения территориальной схемы региональный оператор по обращению с ТКО компания "Олерон+" должен провести электронные аукционы для определения операторов транспортировки отходов, которые будут обязаны перевозить их на территории своих лотов. Региональному оператору необходимо разыграть не менее 50% от объема всего рынка ТКО Забайкальского края. Оставшиеся 50% он может транспортировать самостоятельно либо привлечь к этому операторов по прямым договорам. Это необходимо для соблюдения конкуренции.

Отсрочка для Забайкалья

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

Забайкалье должно перейти на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2020 года, на год позже большинства регионов России. Власти края попросили отсрочку из-за его неготовности к реформе, которая могла привести к негативным последствиям как для природы, так и для местных жителей. 8 октября пресс-служба Российского экологического оператора назвала Забайкальский край в числе трех регионов, которые рискуют не успеть подключиться к реформе в срок. В начале сентября Осипов в интервью ТАСС сообщал, что власти региона не рассматривают возможности для новых отсрочек и намерены к 1 января 2020 года полностью подготовиться к переходу на новую систему обращения с ТКО.