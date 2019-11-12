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Кодекс этики работы с данными представят на Российской неделе интернета в декабре

Кодекс должен стать основой для подготовки изменений в законодательство в части регулирования использования данных

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Кодекс этики использования данных, разработанный Институтом развития интернета (ИРИ) и Ассоциацией участников рынка больших данных, будет подписан на Российской интернет неделе (RIW), которая пройдет 12-13 декабря в Москве. Об этом сообщила президент ассоциации Анна Серебряникова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту RIW.

"У нас на RIW запланировано большое событие. Мы девять месяцев назад вместе с ИРИ договорились и подписали соглашение, что совместно разработаем кодекс этики работы с данными <...> 12 декабря мы рассчитываем подписывать публично кодекс. Нам кажется, это важная отправная точка в диалоге бизнеса и государства, в ответственности бизнеса и гражданами. Это первый шаг, после этого мы планируем развивать кодекс, а также совет, который создается для выполнения кодекса", - сказала она.

Серебряникова отметила, что решение создать подобный кодекс было довольно смелым шагом. "Потому что в России, чтобы бизнес добровольно возлагал на себя какие-то обязательства, да еще к публичной плоскости, такого еще не было. Это первый раз, когда бизнес сам договорился выступить с инициативой по саморегулированию, возложению на себя дополнительных обязательств, плюс законодательство в отношении работы с данными", - добавила она.

Неделя российского интернета (RIW) - профессиональное мероприятие отрасли высоких технологий с 12-летней историей, главная площадка для открытого конструктивного диалога представителей интернет-индустрии, бизнеса и государства. Обновленный формат RIW предполагает изменения в структуре и сюжете мероприятия: кросс-коммуникации, нестандартную подачу контента, нетворкинг и обширный выставочный модуль. RIW-2019 пройдет 12-13 декабря в Москве, в Центре международной торговли (ЦМТ).

О кодексе

Ассоциация больших данных совместно с Институтом развития интернета разрабатывает кодекс этики использования данных. По планам авторов, кодекс должен стать основой для подготовки изменений в российское законодательство в части регулирования использования данных - это предусмотрено нацпроектом "Цифровая экономика". Главная цель документа - повышение осведомленности граждан о технологиях обработки данных и форматах отраслевого взаимодействия между участниками рынка.

Ассоциация участников рынка больших данных создана в России осенью 2018 г. Основная цель ассоциации - создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России. В ассоциацию входят "Билайн", Газпромбанк, "Мегафон", "Ростелеком", Сбербанк, Тинькофф банк, "Яндекс", Mail.Ru Group, oneFactor, Qiwi и Аналитический центр при правительстве РФ.

Большие данные - одна из девяти цифровых "сквозных" технологий, которые считаются наиболее перспективными и ведущими к радикальным изменениям существующих рынков и к появлению новых. Помимо больших данных, к "сквозным" относятся технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.

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