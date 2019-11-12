Расходы бюджета на нацпроекты за 10 месяцев исполнены на 65,12%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Расходы бюджета на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за 10 месяцев исполнены на 65,12%. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты, которые имеются в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 ноября по пяти нацпроектам превысило 70%. Лидером стал нацпроект "Демография" - расходы по этому направлению исполнены на 83,4% к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. Следом идут "Здравоохранение" (74,8), "Культура" (74,3%), "Наука" (72%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (70%).

Более чем наполовину расходы были исполнены еще по четырем нацпроектам: "Образование" (68,3%), "Жилье и городская среда" (65,3%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (62,6%) и Комплексный план (57,3%).

По экспортному нацпроекту расходы реализованы на 43,5%, по нацпроекту производительность труда - на 48,5%. По нацпроекту "Экология" исполнение составило 27,1%, "Цифровая экономика" - 16,2%.