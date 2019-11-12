Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Расходы бюджета на нацпроекты за 10 месяцев исполнены на 65,12%

Исполнение расходов на 1 ноября по пяти нацпроектам превысило 70%, заявили в Счетной палате

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Расходы бюджета на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за 10 месяцев исполнены на 65,12%. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты, которые имеются в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 ноября по пяти нацпроектам превысило 70%. Лидером стал нацпроект "Демография" - расходы по этому направлению исполнены на 83,4% к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. Следом идут "Здравоохранение" (74,8), "Культура" (74,3%), "Наука" (72%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (70%).

Более чем наполовину расходы были исполнены еще по четырем нацпроектам: "Образование" (68,3%), "Жилье и городская среда" (65,3%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (62,6%) и Комплексный план (57,3%).

По экспортному нацпроекту расходы реализованы на 43,5%, по нацпроекту производительность труда - на 48,5%. По нацпроекту "Экология" исполнение составило 27,1%, "Цифровая экономика" - 16,2%.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кодекс этики работы с данными представят на Российской неделе интернета в декабре
Кодекс должен стать основой для подготовки изменений в законодательство в части регулирования использования данных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС